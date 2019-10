Avalan renuncia del ministro Medina M.

Ciudad de México.

Con 111 a favor, tres en contra y cinco abstenciones, el Senado de la República avaló la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Medina Mora declinó acudir al Senado este martes, informó el lunes el legislador Ricardo Monreal.

"Ya está avanzado el proceso, vamos mañana a aprobar la renuncia. (...) He tenido comunicación indirecta con el ministro Medina Mora y se le ha expedido y se la ha ofertado la posibilidad de asistir a la Cámara de senadores", dijo Monreal en declaraciones a medios.

El senador, líder de la bancada del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), puntualizó que esta invitación sería para "ampliar sus motivos de renuncia o ampliar su explicación sobre el mismo acto de autoridad que ejerció y al último acto personal de retiro".

Monreal aseguró que "él (Medina Mora) ha declinado", alegando que no desea ni "tiene intención de acudir al Senado ni ampliará su carta de renuncia".

AFECTA AUSENCIA EN LA SCJN

La ausencia del ministro Eduardo Medina Mora en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afectó la votación del resto de sus compañeros.

Este martes, el Pleno de la Corte discutió la invalidez de diversos artículos del Código Penal de Veracruz relacionados con el delito de secuestro, sin embargo, debido a que el ministro Medina Mora no estuvo presente en la sesión, a pesar de que sí se presentó a trabajar, únicamente 10 ministros emitieron sus votos.

La votación alcanzó siete votos por la invalidez pero requerían 8 para alcanzar mayoría calificada y estar en posibilidad de declarar nulos los artículos impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República que argumentaron que es competencia federal legislar en materia de secuestro.

Rechaza AMLO investigación

>El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que exista una investigación contra Eduardo Medina Mora -quien dimitió de su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- sobre un supuesto apoyo a los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía.

"No hay investigaciones, lo que hablé fue sabotaje legal, nuestros adversarios se pusieron de acuerdo para impedir que se construyera el aeropuerto de Santa Lucía, la información que tengo es que se reunieron como 16 despachos coordinados para lanzar amparos, es lo que alcance a saber pero no hay información de que el ministro Medina Mora haya apoyado esta acción no tengo esa información", dijo.

Detalló que una vez que se apruebe la renuncia del ministro Medina Mora, ya no podrá seguir recibiendo su sueldo.