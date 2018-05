Avalan la reconstrucción de vía que une a la 83 y 281

Pharr, Tx.- El Senador Juan "Chuy" Hinojosa anunció que la Comisión de Transportación de Texas, TxDOT, aprobó el primer paso en el proceso de adquisición para la total reconstrucción del distribuidor vial que une a las carreteras 83 y 281, en Pharr.

TxDOT estará aceptando propuestas de entidades para participar en un contrato de diseño y reconstrucción, destacando que previamente aprobó 150 millones de dólares para este proyecto.

"Éste es un paso significativo para la reconstrucción del distribuidor vial de Pharr, que beneficiará a toda la región del Valle del Río Grande, RGV. Por demasiado tiempo hemos sabido que el diseño inicial del distribuidor no consideró el crecimiento que hemos experimentado en RGV y creó un grave problema vial en el Condado Hidalgo, pues el distribuidor es una intersección clave y este proyecto no solo tratará la congestión actual sino que nos preparará mejor para nuestro crecimiento futuro", declaró Hinojosa.

El proyecto consistirá en aproximadamente 7.8 millas de mejoras a lo largo de la carretera US 83, desde el oeste de calle Segunda hasta el este de FM 2557, sur de la calle Stewart, y la carretera US 281. Las mejoras propuestas incluyen la total reconstrucción del distribuidor para incluir conectores directos de dos carriles en las cuatro direcciones. Los carriles generales de la US 83 serán reconstruidos y/o ensanchados de 6 a 8 carriles generales sin peaje, cuatro en cada dirección, entre otras mejoras operacionales.