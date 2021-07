Avalan multas por no usar cubrebocas

Aunque los filtros de revisión que se habían colocado en la avenida Peatonal Hidalgo de esta frontera ya no están, los comercios del sector mantienen activa la prevención del Covid-19, usando tapetes sanitizantes, prueba de temperatura para todo el que pretenda ingresar, además de exigir el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

El interés de los empresarios por seguir avanzando en las fases de la nueva normalidad se ha evidenciado desde principios de junio, cuando se les permitió una reapertura parcial tras casi tres meses sin permiso de ventas.

Por lo que en la actualidad, optan por negar la atención a los que no porten cubrebocas. “No podemos bajar la guardia ahorita que ya estamos avanzando en las fases de la nueva normalidad, la instrucción con nuestros socios es que todo el que no porte cubrebocas o que se niegue a seguir el protocolo no reciba atención”, declaró Roberto Cruz, secretario del gremio.

EL MAÑANA realizó un recorrido por la zona centro de Reynosa considerada la de mayor actividad comercial, donde constató que existe una gran cantidad de personas que insiste en no utilizar la prenda, o que lo considera un accesorio, por lo que solo se lo coloca en caso de ser necesario.

Por su parte, la Alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez anunció hace unas semanas que promoverían la implementación de una sanción económica contra los ciudadanos que no portarán cubrebocas, pero hasta el momento nada se ha hecho oficial.