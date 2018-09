Avalan la ley de remuneraciones

Cd. de México

El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para regular sueldos y prohibir que cualquiera de ellos supere las percepciones del presidente de la República.

El proyecto de Ley fue aprobado en el Senado en noviembre de 2011 y desde entonces quedó congelada su discusión en San Lázaro hasta este jueves, con la dispensa de discusión previa en comisiones.

En el primer ordenamiento aprobado por la LXIV Legislatura, la nueva ley reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política y reforma el Código Penal Federal, en el que se establece el delito de "remuneración ilícita", con sanciones hasta por 14 años de prisión y multa de tres mil veces "el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal".

Así como la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a 14 años.

Durante los posicionamientos en lo general, la priista Dulce María Sauri Riancho, aclaró que su bancada está a favor que se regulen las remuneraciones de los servidores públicos, "pero que se haga bien".

Argumentó que no comparten que se apruebe sin cambios esta minuta que está desactualizada, que genera incertidumbre jurídica y que plantea problemas de aplicación, y al respecto citó algunas razones: obsolescencia legislativa, falta de armonización legislativa, ausencia de consideración sobre regímenes especiales, además de que provoca choque presupuestario y constitucional.

Por ello la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamó a que la norma que se apruebe "sea la que está esperando el pueblo de México y no un ejercicio demagógico o de simulación".

La panista Laura Angélica Rojas afirmó que su bancada está a favor de "topar el salario de los servidores públicos en este país y afirmó que la primera iniciativa en la materia fue presentada en el año 2002, por el entonces diputado Felipe Calderón.

A su vez, el morenista Pablo Gómez Álvarez reprochó que se les acuse de legislar a la carrera, rápido y mal, y dijo que los señalamientos en contra de las bancadas del PAN, PRI y PRD "son pretextos" para no aprobar una ley que ha esperado demasiado tiempo.

En tanto, Antonio Ortega Martínez, del PRD, acusó que la minuta está desfasada, por lo que es preciso actualizarla, y dijo que la prisa obedece al problema de la judicialización de la administración pública sobre jubilaciones adelantadas, recursos de amparo y despidos, entre otros.

A su vez, el diputado de Encuentro Social, Ernesto Vargas Contreras señaló que la discusión de la minuta responde a un mandato constitucional y a un reclamo de justicia por parte de los mexicanos en relación a los privilegios y altos sueldos que recibe la clase política y funcionarios públicos.

En su turno, el legislador del Movimiento Ciudadano, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla señaló que votarían a favor de la minuta, ya que esa fue la promesa a sus electores y debe cumplirse.

El diputado del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya se pronunció por cumplir con la promesa de ajustar los salarios y reiteró que su grupo parlamentario está a favor de la minuta y de terminar con los privilegios y las desigualdades.

Finalmente, el diputado del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega reconoció que la minuta requeriría un perfeccionamiento, "sin embargo hoy no estamos en condiciones para decirle que no a una demanda muy clara de la ciudadanía".

Pega´a la lonchera de diputados bajo salario

Tres rollitos de jamón, dos rebanadas de queso, unos trozos de mango y un paquete de galletas saladas componen el desayuno de Martha Patricia Ramírez Lucero, representante de Baja California por Morena en la Cámara de Diputados.

La legisladora explica que viene desde Tijuana, y con la desaparición en vales de gasolina y la cancelación de contrato para la renta de automóviles, tiene que guardar dinero para ir y venir desde la Casa del Pueblo al aeropuerto y luego a su comunidad.

"No me molesta traer tupper, es muy práctico, y como en Morena empezamos desde temprano, más vale traer provisiones", dice a El Universal mientras toma un sorbo de café del termo que también carga.

La diputada Carmen Medel Palma, de Minatitlán, Veracruz, ya está en su curul y la sesión ha comenzado. Destapa su tupper de tapa verde y saca de ahí un sándwich que ella misma preparó. Luego abre uno de los dos termos que trae, en uno tiene café y en otro, agua.

"Hay que ahorrar en todo para que el salario alcance, sobre todo ahorita que estamos en la austeridad. Antes se daba café y galletas, y la idea no fue quitarlo para siempre, pero es que si costaba 50 pesos le ponían 500 en el recibo, y para evitar eso, mejor nos traemos las galletas desde casa", comenta la funcionaria morenista.

La diputada del PRD, Mónica Bautista Rodríguez, también le entró al "termo challenge" al que invitó el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado. Ya ocupa su lugar en el imponente salón de sesiones mientras convierte el agua caliente en té.

"Eso del termo y del tupper es mera demagogia, es publicidad para la austeridad; somos humanos, necesitamos alimento y no porque ellos inviten a una moda quienes ya lo hacíamos desde el principio estamos a favor de eso", comenta.

Al pleno ingresa el diputado veracruzano Julio Carranza, también de Morena, con una charola donde trae cuatro vasos de café. Los reparte entre el mismo número de legisladoras de su misma fracción parlamentaria. La hace de edecán.

"Pues aquí las compañeras me pidieron un cafecito, y a mí no me cuesta nada bajar al restaurante por ellos, es una atención", dice. Carranza asegura que "el problema lo tienen los que estaban acostumbrados a traer un séquito de asistentes y a comer de lo más caro".

Traer comida de fuera fue un recurso que también aplicó la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, quien llega al pleno con un envase de plástico en el que trae jícama, zanahoria y pepino. La exasambleísta de la Ciudad de México compró su ensalada en un puesto de afuera del recinto legislativo.