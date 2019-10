Avalan legalizar ´chuecos´

"Son autos que ya están en México, vehículos que tienen dueño, de alguna manera lo que se va hacer es regularizar su situación, pagar sus impuestos y se acabó". Hugo Jofre Chávez, representante de comercializadores de autos usados.

Comercializadores e importadores de autos usados en Reynosa apoyan la legalización que pretende realizar el gobierno federal y aseguran que con estas acciones se va a incrementar la recaudación en el país, además de dar solución a la problemática que tiene muchos años y que va creciendo.

Hugo Jofre Chávez, representante del sector en esta frontera, comentó que no son 18 millones de unidades motrices que están en el país en forma irregular, como se ha afirmado, por lo que debe rondar entre cinco y seis millones, como máximo.

Con esa cantidad son alrededor de 60 mil millones de pesos los que se estarían recaudando, independientemente de la derrama que se puede dar en las ciudades.

En cifras explicó que del 2009 a la fecha en Reynosa, se han recaudado 4 mil 500 millones de pesos en importaciones, de los cuales 2 mil 700 millones son de impuesto federal, 8 millones de dólares de Repuve, 1 millón 300 mil pesos de verificaciones ambientales y derrama económica por 2 mil millones, lo anterior con todo y restricciones y disminución de importación, lo que arroja que se puede tener mayor recaudación para el gobierno federal.

"Lo vemos bien porque definitivamente se le tenía que dar una solución al problema social que cada día va creciendo más; consideramos que debe ser bueno para la gente, para dar certeza legal a sus vehículos, a su patrimonio y definitivamente para el gobierno una recaudación que anda volando en el país y que se tiene qué recaudar", dijo.

Detalló que para importar tienen qué pasar 30 requisitos, que es la más requisitada más que las armas, drogas o químicos.

INVADEN TAMAULIPAS

En Tamaulipas, de acuerdo a los importadores de autos usados, hay alrededor de 500 mil vehículos que circulan ilegalmente, pero hay otros lugares como Tijuana que tienen más cantidad y le sigue Juárez, así como Tamaulipas, además de Coahuila y Sonora.

El representante de los comercializadores en Reynosa, señaló que se realizaron nueve reuniones con legisladores y funcionarios de diferentes dependencias para buscar que se bajen los precios, que se quiten restricciones conforme a la ley, sin pedir nada injusto.

"A ellos (industria automotriz) no les afecta porque son autos que ya están en México, vehículos que tienen dueño, de alguna manera lo que se va hacer es regularizar su situación, pagar sus impuestos y se acabó", expresó.

Jofre Chávez comentó que no es justo que se decomisen unidades y se deje sin patrimonio, ya que en Coahuila hay presión por parte de la autoridad, por lo que esperan que no se den este tipo de acciones.

El dirigente de los comercializadores señaló que no son competencia para la industria automotriz, ya que los autos usados los compran personas que no pueden adquirir uno nuevo, incluso hay cifras que señalan que cuando más importaban, más venta tenían el sector automotriz, por lo que no le afectan, reiteró.

A la vista

La inminente regularización de vehículos ilegales traería beneficios no sólo al gobierno federal, sino a las comunidades fronterizas, destaca el comercializador Hugo Jofre Chávez.

60 mil millones de pesos recaudarían de hasta 6 millones de autos.

4,500 millones de pesos recaudadas en Reynosa del 2009 a la fecha.

500 mil vehículos se estima que circulan ilegalmente en Tamaulipas.