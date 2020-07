Avalan iniciativa para que se adquiera medicamentos en el extranjero

Después del regaño presidencial por no avanzar en distintas iniciativas en la Cámara de Diputados, la tarde de este miércoles, con el apoyo de Morena, PT y PES, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción avaló la iniciativa de Mario Delgado para que el Presidente de la República pueda recurrir al extranjero a adquirir medicamentos, insumos o servicios médicos sin una licitación de por medio y hacer compras directas.

En una reunión presencial en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados de Morena, PT y PES votaron a favor; sin embargo, los panistas no acudieron y solamente asistieron dos legisladores de oposición: Ximena Puente y Juan Carlos Villarreal de MC, y ambos votaron en contra.

Esta iniciativa fue presentada por Mario Delgado, coordinador de Morena, y se adicionó un quinto párrafo al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

"En el caso de la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud, cuando en la investigación de mercado se concluya que la licitación no es la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones conforme a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las dependencias y entidades, previa autorización de la Secretaría por conducto de la Oficialía Mayor, podrá contratar con organismos intergubernamentales internacionales, a través de los mecanismos de colaboración previamente establecidos con éstos", señala.

Previa a esta aprobación, el grupo parlamentario del PAN calificó esta convocatoria de comisión como un albazo y acusó que va a generar opacidad en los procesos de contrataciones públicas del sector salud y pone en riesgo la soberanía nacional para el abasto de insumos y medicamentos.

Aseguraron que con ella se da rienda suelta a la compra de medicamentos en el extranjero. Se trata de "un golpe directo a más de 600 mil trabajadores en México de la industria farmacéutica", alertó la panista Marcela Torres Peimbert.

Lamentó que otra vez, bajo el pretexto de "hay corrupción", pretenden realizar compra de medicamentos en el extranjero, pero la realidad es que no les alcanza el dinero por la famosa política de "austeridad" ya convertida en política de carencias.

En una carta dirigida al diputado Óscar González Yáñez, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados del PAN, también integrantes del Grupo Anticorrupción (GAC), pidieron posponer dicha reunión convocada de última hora, que solo busca aprobar la reforma planteada por el diputado Mario Delgado; sin embargo, fue votada en contra dicha propuesta.

Ante ello, diputados de Acción Nacional, para contrarrestar la iniciativa de reforma al artículo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentaron una nueva iniciativa que acota las excepciones en la ley que solo abren paso a la corrupción, desvíos multimillonarios y conflictos de interés.

La diputada Gloria Romero señaló que este gobierno, a pesar que en el Plan Nacional de Desarrollo estableció que serían prohibidas las adjudicaciones directas, no solo las ha mantenido, sino que las ha acrecentado.

"En el gobierno de Peña Nieto tuvimos alrededor de 70% de adjudicaciones directas, hoy prácticamente, sin contar el tema del coronavirus, estamos viendo que se están adjudicando de manera directa el 80% de las contrataciones y de las compras. Eso es muy grave porque es una ventana para la corrupción", dijo.

En su oportunidad, González Yáñez reconoció que le gustaría que esta iniciativa se aprobará con otros mecanismos de control; sin embargo, al ver la emergencia por el coronavirus y las muertes que se están generando, dijo que es urgente su aprobación porque teme que México llegue tarde a la adquisición de una vacuna.

"Yo coincido plenamente con ustedes, pero por otro lado observamos la urgencia que tenemos. A mí me aterra, me aterra sinceramente ver la cantidad de infectados todos los días, de los fallecimientos todos los días por esta pandemia, y me aterra ver por ejemplo el acuerdo que hizo el presidente de los Estados Unidos de comprar ya 100 millones de vacunas y que México llegue tarde a la compra".

"Sí me aterra que seamos víctimas de los que han saqueado a nuestro país por las medicinas. Yo estoy de acuerdo con ustedes que probablemente no lo estamos haciendo de la manera que a todos nos gustara, pero estamos atendiendo una emergencia y lo veo como tal. A mí me gustaría entregar todo un proyecto integral, pero lamentablemente estamos en esa circunstancia", dijo el diputado petista.

Ahora, dijo que escucha a quienes han monopolizado los medicamentos en México durante tantos años, cómo se frotan las manos cuando se enteran que habrá 70 u 80 mil millones de pesos para la compra de medicamentos y están felices porque saben cuánto dinero van a saquear como lo han hecho.

"Hoy el gobierno de México decide hacerlo de otra manera, es una diferencia sustancial" y tendrán que competir con instancias internacionales en tiempo, precios, cantidad y calidad, expresó.

Además, el pasado 14 de julio, empresarios del sector de equipamientos y dispositivos médicos alertaron que la iniciativa de Morena para reformar la Ley de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público propiciará opacidad y dañará a productores mexicanos del sector salud al permitir compras internacionales sin licitación pública.

De prosperar los cambios, se generará mayor corrupción, pues proliferan las excepciones a las licitaciones públicas y se privilegiará a empresas extranjeras en detrimento de las mexicanas, advirtieron industriales del sector, mismo que genera 130 mil empleos directos.