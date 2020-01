Avalan etiquetado con cambios menores

Cd. de México, México.

La NOM 051 fue aprobada por el Comité de Normatividad, en donde participan las Secretarías de Economía y de Salud, así como representantes del sector privado. Aunque estos últimos votaron en contra. La parte central de la discusión, los sellos negros de advertencia en alimentos y bebidas, no se modificó, aunque se permitió el uso de recomendaciones de asociaciones de profesionales y se flexibilizó el uso de personajes para la promoción.

El perfil nutrimental que indica el rango sobre el que un producto deberá portar los sellos de exceso en calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio quedó sobre 100 gramos en productos sólidos y 100 mililitros en productos líquidos, confirmó Marcela Martínez, vicepresidenta del sector de Alimentos y Bebidas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

El proyecto establecía que los productos que portaran sellos negros de advertencia no podrían incluir en sus etiquetas leyendas con recomendaciones o respaldo de asociaciones profesionales de médicos o nutriólogos. Ahora se indica que los productos preenvasados pueden exhibir en sus etiquetas sellos o leyendas de recomendación o reconocimiento por organizaciones o asociaciones profesionales si no exceden uno o más de los nutrimentos críticos añadidos y especifican la población objetivo con una condición de salud específica. En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que las autoridades desestimaron la opinión y evidencia científica presentada por organizaciones y el sector privado que participaron en la consulta pública, la cual tuvo la mayor participación que se haya registrado en la historia. El texto final de la norma se publicará en el Diario Oficial de la Federación, aunque las autoridades no han definido fecha, según fuentes.