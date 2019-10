Avalan en lo general Ley de Ingresos 2020

Cd. de México.- El dictamen de la Ley de Ingresos 2020 fue aprobado en lo general por el Pleno de la Cámara de Diputados con 258 votos a favor, 104 votos en contra y 2 abstenciones.

Ahora, se ha dado paso a la discusión de los artículos reservados.

Entre las reservas aceptadas y que se incorporaron al dictamen estuvo la del morenista Sergio Mayer, quien presentó una reserva para consolidar un modelo de incentivos a todo aquellos que vean en las letras la posibilidad de consolidar un ingreso económico.

Sobre este eje cultural, Verónica Sobrado -del PAN- presentó por su parte una reserva al dictamen para fomentar la industria cinematográfica en nuestro País; sin embargo, fue rechazada.

Durante la discusión en lo general, las posturas de la Oposición se caracterizaron por reclamar la sobreestimación de Ingresos, a lo que Morena ha respondido que para el siguiente año habrá una reforma fiscal.

El coordinador de MC e integrante de la Comisión de Hacienda, Tonatiuh Bravo, señaló que la Ley de Ingresos es insuficiente, ya que sólo genera una política recaudatoria y no genera estímulos, pues abona a un mayor centralismo y falta apoyo al federalismo. Por lo tanto, pidió considerar un cambio para el próximo año y presentar otra estructura fiscal.

El legislador de Jalisco expresó que los criterios de política económica hablan de una política económica responsable, pero los indicadores de crecimiento económico, de 2 por ciento, no coinciden con las estimaciones del Banco de México, de 1.3 por ciento, para el próximo año.

Agregó que el superávit económico es acertado, de 0.7 por ciento del PIB, pero no coincide con el crecimiento de los ingresos.

Y, alertó que los ingresos del 2019 ya van a la baja, por lo que se espera que el próximo año no se cumpla con la meta que se estima y eso afectará al Presupuesto.

Por el PRI, Fernando Galindo manifestó también preocupación por la sobreestimación de los ingresos públicos y expectativas optimistas en el crecimiento económico.

"¿Cuál es la consecuencia de sobreestimar ingresos? que si no nos alcanza vamos a tener tres opciones. Uno, ajustar otra vez, dramáticamente, el gasto; dos, incrementar la deuda; o tres, hacer uso del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y es ahí donde creemos que no es correcto", expuso el ex subsecretario de Hacienda.

Agregó que hay una sobreestimación de 160 a 350 mil millones de pesos, lo que -casualmente dijo- es lo que va a quedar en fondos el próximo año.

"Y nos debe quedar claro a toda la asamblea: el uso de fondos para garantizar gasto corriente es endeudamiento público por la puerta trasera. Ahí debemos tener cuidado, porque ingreso y gasto debe tener ruta correcta en corto y mediano plazo.

"Podemos sortear sobreestimación en el 2020, pero en 2021 no habrá fondo que permita mantener este ritmo de gasto público", puntualizó.

Cecilia Patrón Laviada, del PAN, lamentó que el ejercicio de parlamento abierto no haya sido tomado en cuenta en el diseño del dictamen. Y dijo que en Morena están pecando de optimistas y los acusó de no escuchar las advertencias de diversos sectores.

La panista dijo que a pesar del contexto económico adverso del País, Morena viene a plantear un aumento en los ingresos.

"Es de lamentarse que esta Ley de Ingresos esté tan repleta de irresponsabilidad financiera", expresó.

En el caso de Morena, Pablo Gómez pidió hacer un esfuerzo de eficiencia recaudatoria y de austeridad republicana que -expresó- no es gastar menos, sino gastar más, pero bien.

Asimismo, el morenista respondió que el próximo año sí habrá reforma fiscal y la harán con o sin la Oposición.

Frente a las críticas de las fallas del paquete económico, Gómez señaló que fue una decisión política no iniciar el Gobierno con una reforma fiscal.

"Se consideró una imprudencia continuar con el conflicto, acrecentarlo, endurecerlo en los primeros años de la Administración.

"La idea de no mover tasas fiscales ni crear nuevos impuestos es esencialmente una necesidad política del momento actual y de la instalación de la nueva fuerza gobernante", explicó Gómez.

Previamente y sin discusión, en la Comisión de Hacienda los legisladores aprobaron en fast track el dictamen.

Los diputados votaron, incluso sin quórum, porque hubo 10 votos a favor de Morena, PES y PVEM, y cuatro votos en contra del PAN, PRI y PRD. Es decir, hubo sólo 14 asistentes de 37 integrantes.

Pese a ajustes a la miscelánea fiscal, la Cámara de Diputados logró incrementar los ingresos para 2020 en menos de 7 mil millones de pesos, lo que dejará sin margen de maniobra para el Presupuesto de Egresos.

El dictamen prevé que los ingresos para 2020 aumenten de más de 6 billones 96 mil 335 millones de pesos a 6 billones 103 mil 317 millones de pesos.

El dictamen mantiene intactos los criterios económicos en materia de crecimiento, tipo de cambio y producción petrolera.

La estimación de crecimiento del PIB para 2020 se mantiene en 2 por ciento; el tipo de cambio en 20 pesos por dólar, la plataforma de producción petrolera en un millón 951 mil barriles diarios, y el precio de cada uno de éstos en 49 dólares.