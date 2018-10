Avalan la eliminación de voto a mano alzada

Amenazas, hostigamientos, eliminación de los derechos a recomendar personal, forma parte de los sistemas represivos que usan los líderes sindicales en la sección 36 para garantizar el continuismo de Moisés Balderas Castillo, denunció Jesús Muñoz Flores.

Por eso ante la falta de democracia sindical el Senado de la República acaba de aprobar eliminar el sistema de elección mediante la mano alzada por el de la elección de voto directo y secreto, destacó Muñoz Flores.

"No se vale que a nuestros recomendados los estén dejando sin trabajo y lo más triste es que los amedrentan", reiteró Muñoz Flores, candidato a secretario general del comité ejecutivo local de la Sección 36.

"No se vale que los amedrenten a los que quieren trabajar y son recomendados de compañeros de la planilla", arremetió el candidato a dirigente sindical.

Por eso Muñoz Flores exhortó a los integrantes de la directiva sindical que encabeza Balderas castillo a no amenazar, no amedrentar y a no dejar sin trabajo a la gente.

Expuso que esta política de hostigamiento sólo obedece al afán continuista de Balderas Castillo

"Ya no queremos continuismo, queremos democracia y respeto a los derechos de los trabajadores", enfatizó Muñoz Flores.

Celebró por otra parte el acuerdo del Senado de la República para que el sindicato petrolero ya no elija a sus dirigentes mediante el sistema de mano alzada, sino que se use el método de elección directa y secreta, mediante el uso de urnas y papeletas.