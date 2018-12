Avalan diputados Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

Ciudad de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular en sus términos la minuta del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR.

Tras un largo debate de más de ocho horas, con cruce de acusaciones entre Morena y sus aliados con la oposición, el documento fue avalado con 341 votos a favor, 119 en contra y una abstención y turnado al Ejecutivo federal para su publicación y efectos constitucionales.

Durante la discusión, la diputada de Morena, Dolores Padierna defendió el dictamen y señaló que los requisitos para ser nombrado fiscal general están marcados en la Constitución Política, y por eso en esta ley no se pueden agregar más.

Recordó que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece los requisitos para ser titular de la Fiscalía General y sostuvo que el Senado de la República tendrá la última palabra en la designación del mismo.

Afirmó que esto se inscribe en la lógica del rediseño de una nueva estrategia de seguridad a nivel nacional, donde las instancias encargadas de estos temas deberán contar con planes y programas claros y verificables para combatir la delincuencia, así como con programas de prevención del delito, además de que tendrán que transparentar toda su actuación y sus resultados.

En su turno, el priista Rubén Moreira Valdez precisó que el PRI no va a regatear los nombramientos al nuevo gobierno, "pero le advertimos que no es la fiscalía que el país necesita porque la ley aprobada no da autonomía a la fiscalía", por lo que "emplazamos a quienes ostentan el poder a someter a debate este tema de la autonomía, para que se incluya en el artículo 102 constitucional".

En tanto, la diputada del PAN, Marcela Torres Peimbert cuestionó que se pretenda presentar como una "fiscalía autónoma" a una institución donde el fiscal puede ser nombrado y removido por el presidente de la República, sin contrapeso de otros Poderes, y mucho menos controles ciudadanos.

En su turno, la diputada del PRD, Mónica Bautista, planteó que el fiscal sea realmente autónomo y su nombramiento no quede sujeto a la figura del presidente, ya que ello implicaría poner en riesgo la autonomía del organismo, por lo que planteó se analice el artículo 102 de la Constitución en materia de designación del fiscal general de la República.

Por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, advirtió que los cambios no se dan por decreto ni mucho menos por dogma de fe; "se demuestran en los hechos y hoy este Congreso no está demostrando en los hechos que quiere cambiar las cosas".