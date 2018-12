Avalan diputados en lo general el PEF

Ciudad de México.- Después de tres horas de discusión, la Cámara de Diputados avaló en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Este dictamen fue avalado por las bancadas de Morena, PT, PES y Verde quienes reunieron 312 votos, en contra estuvieron el PAN, PRI, PRD y MC, quienes alcanzaron 154 votos.

Se esperaba que los legisladores debatieran toda la madrugada y parte de la mañana de la Navidad de este lunes, para desahogar las 285 reservas que presentaron 100 diputados de las diferentes bancadas.

El dictamen del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, prevé un recorte de 16 mil 756 millones de pesos, que recaerá en gran parte en los Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) para aumentar el gasto al campo, salud, educación, medio ambiente y seguridad pública.

Por Adefas, hay una disminución de 6 mil 285 millones de pesos, para las dependencias fue de 6 mil 209 millones de pesos, y para ramos autónomos 3 mil 428 millones de pesos.

Para el campo se confirmaron los 8 mil millones de pesos negociados ante las presiones de agricultores que mantuvieron bloqueados los accesos a San Lázaro que se reflejan en el gasto neto total de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa).

Por monto, otra que resultó de las más ganadoras, fue la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 4 mil 500 millones de pesos adicionales al proyecto original.

ARREMETE OPOSICION

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez; su homólogo del PAN, Juan Carlos Romero Hicks y la integrantes de MC, Martha Tagle, arremetieron contra el Presupuesto de Egresos de la Federación que debaten esta noche en el pleno de San Lázaro.

René Juárez dijo que este Presupuesto carece de legitimidad, porque violentó el proceso parlamentario, y efectivamente, fue construido, dictaminado, ajustado, reordenado por Hacienda, por eso votarán en contra.

"Es un Presupuesto centralizador, concentrador de poder, antifederalista y manipulador. Con este Presupuesto se ha violentado la Constitución y el equilibrio de Poderes. Con este avasallamiento se humilla a este Poder Legislativo. Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, no somos empleados del Secretario de Hacienda, no lo somos, al menos nosotros no, no sé si hay algunos que sean empleados, nosotros no, nosotros no", dijo el priísta.

"Desde aquí quiero expresar nuestro rechazo total y absoluto, a la actitud burlona que tuvo aquí el Secretario de Hacienda, hacia los legisladores el primero de diciembre, cuando se denostaba irresponsablemente a las y los diputados de las fracciones parlamentarias minoritarias. Eso no lo aceptamos, por supuesto que lo rechazamos", agregó.

En este sentido, Juan Carlos Romero Hicks, acompañado de su bancada y quienes portaban distintas cartulinas para criticar los recortes en distintos rubros, dijo que la Cuarta Transformación ya se convirtió en la Cuarta Transtornación y que en 23 días, los mexicanos ya no lo aguantan y su proyecto ya caducó.

Destacó que la Cámara de Diputados no es una oficialía de partes en donde sólo se recibe un documento y se le da trámite con la injerencia innegable del Ejecutivo. Indica que no se tomó el tiempo suficiente para leer ni para analizar. Refiere que no aprobarán un dictamen con estas carencias de verdad y de razón.

Asimismo, Martha Tagle, quien también subió a tribuna con sus demás compañeros de bancada, dijo que las decisiones que se tomen en la Cámara de Diputados, por pequeñas que sean, se deben analizar para estar conscientes del impacto que tienen en la vida de los mexicanos.

Indicó que los programas destinados a los pobres deben ser replanteados y no sólo asignar los mismos recursos con un incremento inflacionario, ya que no es suficiente para sacar a los millones de pobres de esa condición. Destacó que en el grupo parlamentario de MC están a favor de la austeridad del gobierno pero no a favor de los recortes poco analíticos y perjudiciales para los mexicanos.