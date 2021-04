Avalan candidaturas: desde familiares hasta cuestionados

El Consejo General del INE aprobó la madrugada de este domingo las listas de aspirantes a 300 diputaciones por mayoría, quienes arrancan este 4 de abril una campaña electoral de 60 días, así como quienes buscan un escaño por la vía plurinominal.

En total avalaron 3 mil 471 fórmulas, entre ellas están 213 diputados que buscan reelegirse. La aprobación de las candidaturas se dio con la advertencia de varios consejeros de que inician la campaña en un ambiente de descalificación al árbitro electoral por parte actores políticos, sin mencionar al Presidente Andrés Manuel López Obrador. "No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. Es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos por diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años. "Pero debo decir que no lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, legalidad y rendición de cuentas de las elecciones", dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova. Los consejeros también hicieron un llamado a los funcionarios de todos los niveles a no interferir con sus mensajes o propaganda gubernamental en el proceso electoral.

Morena y el pago de favores Morena llevará a la Cámara de Diputados a sus allegados, así como esposas, hijos o cercanos de funcionarios de primer nivel del Gobierno federal.

Además de pagar premios de consolación a quienes no fueron electos como abanderados a Gubernaturas. En la lista aparece Yeidckol Polevnsky, ex dirigente del partido, quien declinó por Delgado; Miguel Torruco, hijo del secretario de Turismo, e Ignacio Mier, coordinador de diputados quien se reelegiría por la misma vía y es cercano al dirigente. Están cercanos al ex Jefe de la Presidencia, Alfonso Romo, como la empresaria Carmen Patricia Armendáriz Guerra y Carlos Noriega Romero, ex director General de Nacional Financiera. Además personajes como el papá del piloto de la F1, Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, y hasta vocalistas de bandas musicales. Está Dulce María Silva Hernández, aspirante a la candidatura de Tlaxcala, y esposa de César Yáñez, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia. Así como a dos seguidores de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia Luz del Mundo, como Emmanuel Reyes Carmona y Hamlet García Almaguer. La dirigencia de Morena no escuchó los reclamos de líderes del partido para retirarle la candidatura a Mauricio Toledo, quien, pese a tener un juicio de desafuero en la Cámara baja, por delitos de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, el PT lo nominó como candidato por el distrito 5 de Puebla.

Los panistas y su pasado El PAN metió en sus listas de candidatos plurinominales a cercanos a Marko Cortés, entre ellos diputados federales actuales o legisladores locales, así como dirigentes en algunos estados. También paga el apoyo del ex Presidente Felipe Calderón con espacios clave. Por ejemplo, la esposa del ex Mandatario, Margarita Zavala, aparece como candidata de mayoría al distrito 10 de la Ciudad de México, pero también en la segunda posición de la cuarta circunscripción, para que llegue por la vía plurinominal, y su suplente sería la ex senadora y prima, Mariana Gómez del Campo. De ese circulo también está el ex diputado Jorge Romero y el ex secretario de Gobernación Santiago Creel. En las listas de plurinominales aparecen personajes que han sido varias veces legisladores, como el ex senador Humberto Aguilar y Héctor Larios. El PRI, entre los viejos e inexpertos El PRI está entre los viejos priistas y los perfiles inexpertos. El líder del tricolor amarró su curul en San Lázaro, pues está en la primera posición de la cuarta circunscripción, y en los primeros lugares de sus listas de plurinominales están los ex Gobernadores de Durango, Ismael Hernández, y de Coahuila, Rubén Moreira, junto con su esposa Carolina Viggiano. En la posición seis de la segunda circunscripción aparece Ildefonso Guajardo, ex Secretario de Economía con Enrique Peña Nieto, quien aspiraba a la candidatura por la gubernatura de Nuevo León, así como el hijo de Emilio Gamboa, Pablo. Aparecen perfiles inexpertos en política y con cargos menores en el Gobierno, aunque cercanos a Alejandro Moreno en el CEN, como Paloma Sánchez, encargada de Comunicación Social, o Lorena Haro, de Vinculación con la Sociedad. Aparecen algunos mexiquenses como Ricardo Aguilar, quien lleva de suplente a David López, hijo del vocero de Peña Nieto. También cercanos al ex Mandatario está Laura Barrera y Carlos Iriarte.

El perredismo El PRD también quiso renovar sus perfiles, por lo que en los primeros lugares de sus listas están liderazgos locales, Alcaldes, y pocos perfiles nacionales, entre ellos Luis Ángel Espinosa Chazaro, cercano a "Los Chuchos". Mantiene en su lista a Rogelio Franco Castán, dirigente estatal del PRD en Veracruz, quien fue encarcelado por ocho meses el pasado 13 de marzo por ultrajes a la autoridad. El sol azteca argumentó que tiene a salvo sus derechos, y confían en ganar amparos. 'El novio de la maestra' Redes Sociales Progresistas lleva como suplente del empresario Pedro Andrés Corsí, en el primer lugar de la cuarta circunscripción, al abogado Luis Antonio Lagunas, quien, afirman, es pareja de la ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo. También aparece en la lista su hija, Maricruz Montelongo. Algunos líderes del PVEM quieren mantenerse en el Congreso, por lo que Carlos Puente busca reelegirse, y da apertura a nuevos liderazgos como la clavadista Paola Espinosa. Aparece Javier López Casarón, a quien se le identifica como mano derecha del Canciller Marcelo Ebrard; Javier Herrera Borunda, hijo del ex Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y Luis Arturo González Cruz, presidente municipal de Tijuana, a quien se afirma lo investiga la UIF por operaciones de procedencia ilícita. Movimiento Ciudadano rescata a las ex Gobernadoras de Zacatecas, Amalia García, y de Yucatán, Ivonne Ortega, además de mantener a perfiles nuevos. El PT colocó en sus primeros lugares a sus líderes de antaño, por lo que aparece Alberto Anaya, Pedro Vázquez y Reynaldo Sandoval. Fuerza por México, del líder sindical Pedro Haces, pone en primer lugar de la cuarta circunscripción a su hijo Pedro Haces Barba, además de la hija de su amigo Ricardo Monreal, Eldaa Catalina Monreal Pérez.

Por su parte, el PES postula a Ulises Bravo, hermano del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, así como a legisladores actuales. El organismo electoral dio un plazo de 48 horas a cinco partidos para que sustituyan a seis aspirantes, a quienes se les canceló su registro como abanderados por no entregar sus informes de precampaña, entre ellos dos de Morena, uno del PT, dos del Redes Sociales Progresistas y uno de Fuerza por México. Reconoció que podrían ser reinscritos si el Tribunal Electoral falla a su favor. También negó el registro a Evaristo Lenin Pérez, actual diputado federal que quería reelegirse por la alianza Morena-PT-PVEM, sin embargo, el Instituto determinó que no acreditó su renuncia al PAN, partido por el que llegó a San Lázaro. A Morena también le quitaron la candidatura de Rubén Gregorio Muñoz, Alcalde de La Paz, Baja California Sur, pues no pidió licencia a su cargo con 90 días de anticipación como marca la ley. Mientras que dio un plazo de 48 horas a varios partidos para presentar formulas suficientes de personas con discapacidad, migrantes, indígenas y afromexicanos. A Fuerza por México, partido del líder sindical Pedro Haces, le dieron dos días para que presente la carta de que sus aspirantes "no tienen desvirtuada la presunción de tener un modo honesto de vivir", lo cual era un requisito obligatorio.