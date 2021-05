En sesión extraordinaria, de forma unánime se aprobó el proyecto 146/SE/02-05-2021 por el cual Evelyn Salgado toma el lugar de su padre, a quien el Tribunal Electoral federal le quitó la candidatura por no comprobar gastos de campaña .

La nueva abanderada de Morena festejó en sus redes sociales la autorización que le permitirá iniciar proselitismo a un mes de que finalicen las campañas.

Noticia Relacionada Avalan candidatura a la hija de Salgado

"Gracias por su confianza y apoyo, les reitero que no les voy a fallar. La adversidad nos ha fortalecido, nos ha unido más que nunca y ha hecho de este movimiento un sólo corazón", publicó.

"Los jóvenes y las mujeres somos el motor de esta Cuarta Transformación. Trabajaremos arduamente para lograr la victoria este próximo 6 de junio".

Apenas el sábado, Evelyn Salgado acudió junto con su padre Félix Salgado y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al IEPC para entregar su registro.

Afuera de las instalaciones, elogió la carrera política de su padre, al que comparó con otros ´hombres de lucha´ como el Presidente Andrés Manuel López Obrador o Cuauhtémoc Cárdenas.

"Crecí caminando junto a hombres de lucha, de izquierda, como Cuauhtémoc Cárdenas, como nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo de la mano de un gran hombre, de un luchador social, que lleva más de 30 años trabajando en la construcción de un estado más justo, siempre caminando junto a su pueblo", dijo.

"Un hombre del que me siento y me sentiré profundamente orgullosa, me refiero a ´nuestro toro sin cerca´: Félix Salgado Macedonio".

Sustituto de Morón

En tanto el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) avaló este domingo que Alfredo Ramírez Bedolla sustituya a Raúl Morón como candidato de la coalición de Morena-Partido del Trabajo (PT) a la Gubernatura.

Por unanimidad, el Consejo General decidió en sesión extraordinaria urgente el aval al candidato, luego que el INE y después el Tribunal Electoral federal quitaron a Morón su candidatura por no presentar gastos de precampaña.

Tras la decisión de este domingo, Ramírez Bedolla, diputado local con licencia, inició su primer acto de campaña a las 11:00 horas frente a una multitud, a un mes de que culminen los actos proselitistas.

"Hoy somos obradoristas, vamos a trabajar juntos, quiénes somos, somos Raúl Morón, les voy a decir por qué, los canallas, sin vergüenzas, esos que usan el poder para negocios, que se creen dueños del País, y que se creen dueños de Michoacán, intentaron frenarnos, pero estamos aquí", dijo.