Avalan 11.3 mdd de ayuda a inquilinos

McAllen, TX.

El estado de Texas dispone de 11.3 millones de dlares para ayudar a los inquilinos con depósitos de seguridad, pagos de arrendamiento y facturas de servicios públicos, anunció el gobernador Greg Abbott.

El estado recibió exenciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, que permiten que los fondos del Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas se utilicen para ayudar a personas en viviendas de alquiler que han perdido empleos o ingresos debido a la pandemia de COVID-19.

"Estamos comprometidos a apoyar a quienes que enfrentan graves dificultades económicas causadas por esta pandemia, y continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios federales para brindar a los tejanos los recursos y la asistencia que necesitan", dijo Abbott el viernes.

Los residentes que necesiten asistencia deben ir al sitio web de Help for Texans, hacer clic en "Long Term Rent Payment Help" (ayuda de pago de alquiler a largo plazo), ingresar su ciudad o condado y hacer clic en el botón Buscar ayuda o "Find Help".