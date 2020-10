Avalan ¡0.03%! de contratos colectivos

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría del Trabajo estimó que son 580 mil contratos colectivos depositados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de los cuales entre 10 y 15 por ciento pasarán la prueba de legitimación. Muchos de los contratos no están activos porque terminó la obra o cerró la fábrica, pero gran parte son simulados o de protección, según la dependencia. "Los sindicatos son pura mentira y la mayoría de los contratos son de protección, los últimos informes dicen que no llegan ni a 200 legitimados.

"Era de esperarse porque no hay incentivos para la legitimación, a los sindicatos no les conviene hacerlo porque no conocen a los trabajadores y van a tratar de aguantarlo hasta el final", aseguró Pablo Franco, abogado laboral. Los sindicatos que tienen interés en legitimar los contratos son operativos y no llevan prisa porque tratan de consolidar lo que tienen para que el aval no sea conflictivo. El plazo para validar los contratos a través de votación libre, directa y secreta vence el 2 de mayo de 2023. A pesar de que el plazo para efectuar las validaciones parece largo, la Secretaría del Trabajo advirtió que entre más rápido se realicen más rápido se terminará con los sindicatos que se dedican a extorsionar a los empleadores.