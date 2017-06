Avala Corte ´regalazo´ al Tribunal

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró Constitucional, por estrecha mayoría, la prolongación de los periodos de cuatro de los siete Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



Por seis votos contra cinco, el Pleno de la Corte avaló hoy la reforma que benefició a los magistrados Indalfer Infante, José Luis Vargas, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, acordada en "fast track" en octubre por los partidos mayoritarios del Congreso cuando dichos funcionarios ya habían tomado protesta para periodos menores.

El ministro Alfredo Gutiérrez, autor del proyecto de invalidez rechazado por la mayoría, advirtió que esta reforma, impugnada por Morena y el PRD, "se puede valorar como una dádiva para los titulares de la función".

Gutiérrez agregó que es equivocado ver como un beneficio al Poder Judicial la prolongación de periodos que estaban previstos en ley desde 2008, y que los efectos dañinos "son potencialmente para la sociedad y los futuros quejosos" que litiguen ante el TEPJF, máxima autoridad electoral del país.

Los argumentos de Gutiérrez fueron en calidad de derrotado, pues el presidente Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán ya se habían sumado a cuatro Ministros que en sesiones previas defendieron la reforma.

El argumento básico de la mayoría fue que ,si bien ya habían protestado en el Senado, los magistrados aún no ocupaban el cargo cuando el Congreso prolongó sus nombramientos, apenas unas horas antes de su toma de posesión.

"Considerar que las garantías que protegen la función jurisdiccional se deben accionar desde el solo nombramiento, implicaría darlas a un ciudadano que no está ejerciendo el cargo", dijo Aguilar.

Pérez Dayán expuso que la reforma no prolongó los nombramientos más allá de los nueve años que prevé la Constitución, no cancela el relevo escalonado de Magistrados, no favoreció a candidatos distintos de los que la Corte propuso, y no implica una reelección al finalizar el periodo.

Aunque Aguilar anunció el jueves pasado que quería que el asunto se votara ese día, luego cambió de opinión, lo que permitió esperar el regreso de Pérez Dayán de un viaje a Francia, y así evitar un empate que hubiera llevado a la Corte a desestimar las demandas sin pronunciamiento alguno.

Al replicar, Gutiérrez calificó de "francamente absurdo" el nuevo esquema de escalonamiento, que se dará en tres años consecutivos, y no cada tres años como se había planteado en la reforma electoral de 2008, con la idea de empatar los relevos de Magistrados con los comicios federales.

La minoría también advirtió una violación a las reglas de nombramiento del artículo 99 de la Constitución, pues una vez electos los Magistrados por mayoría calificada del Senado para los periodos originales, el Congreso los cambió en ley secundaria.

Una vez avalada la reforma, Infante y Vargas estarán siete años en la Sala Superior del TEPJF, hasta octubre de 2023, en vez de los tres años originales, mientras que Fuentes y Rodríguez permanecerán ocho años, hasta octubre de 2024, y no los seis años asignados en principio.

Por tanto, el grupo de cinco magistrados integrado por Fuentes, Rodríguez, y los magistrados designados por el máximo de nueve años, Janine Otálora, Felipe de la Mata y Mónica Soto, calificarán dos elecciones presidenciales, la de 2018 y la de 2024.