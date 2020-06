Avala Senado marco legal para T-MEC; pasa a San Lázaro

Con pleito entre diputadas del PAN y Morena, concluyó la discusión de las leyes relativas a la entrada en vigor del T-MEC.

El Pleno del Senado aprobó el dictamen de la Ley de Infraestructura de la Calidad y que abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Tras las reservas, se aprobó en lo particular con 81 votos a favor y 19 en contra. Se turnó a la Cámara de Diputados.

La ley prevé la obligatoriedad de la medición para transacciones comerciales e indicación de contenido neto.

Con esta ley se establece el Sistema General de unidades de medida y conceptos de metrología, así como requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso de instrumentos de medida.

Se instituye el Sistema Nacional de Calibración y se crea el Centro Nacional de Metrología.

También, se transparenta y se promueve la elaboración y observancia de norma oficiales mexicanas y normas mexicanas.

La nueva ley dispone la Comisión Nacional de Normalización, el procedimiento para elaborar las normas oficiales mexicanas, y prevé el Sistema Nacional de Acreditación.

Durante las reservas, la senadora del PAN, Marta Cecilia Márquez, dedicó su tiempo en tribuna a cuestionar a Morena por no hacer nada por los mexicanos en plena pandemia de Covid-19.

Exasperó a los legisladores del grupo mayoritario, cuando les pidió que levantara la mano el senador o senadora que hubiera hecho algo por los mexicanos que están sufriendo los embates de la epidemia y la crisis económica.

Llamó a los legisladores a no permitir la manipulación ni la opacidad en las acciones a favor de los mexicanos, lo que le valió gritos y que ella interrumpiera su discurso, lo que alargó su intervención.

Reclamó que se discutiera la propuesta de ingreso básico universal, la reactiviación económica y la distribución oportuna de medicamentos, para que niños con cáncer no los acusen de ser parte de los conservadores por denunciar la falta de sus tratamientos.

"Sobre el Covid, esto no puede seguir así, la gente no puede seguir muriendo, los doctores no pueden seguir muriendo, y el Gobierno dando cifras controvertidas y equivocadas, nos mienten, esto no puede seguir. No es justo y no lo merecemos", reclamó.

Pidió la renuncia de los funcionarios corruptos del Gobierno federal, que son ricos y tienen muchas propiedades, o que no coinciden sus ingresos con sus inmuebles.

Mostró imágenes de los titulares de la Función Pública, de Salud, el comisionado de Cofepris y el vocero sobre la contingencia sanitaria.

La senadora Cecilia Margarita Sánchez García exigió orden, que la panista se apegara al tema de sus reservas y dejara para después sus discursos.

Demandó al presidente en turno de la Mesa Directiva, Salomón Jara, que aplicara el reglamento, pero la legisladora de Acción Nacional siguió en tribuna con sus reclamos de falta de atención a los mexicanos por parte de los senadores.

La senadora de Morena Antares Vázquez ironizó en tribuna cuando presentó una reserva.

Dijo que la visión neoliberal enferma a la gente de odio, se ponen mal y es una enfermedad incurable, que transforma a la gente, en respuesta a la panista Martha Cecilia Marquez.