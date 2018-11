Avala Senado la Ley de Fiscalía

Ciudad de México

El Pleno del Senado aprobó en lo general la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en medio de críticas y acusaciones contra Andrés Manuel López Obrador por haberse negado a una reforma constitucional que garantice la plena autonomía e independencia de la institución.

El dictamen fue avalado con 70 votos a favor de los legisladores de Morena, PT, PES y PVEM, frente a 47 en contra del PAN, PRI, PRD y MC. En estos momentos debaten en lo particular.

Por tratarse sólo de una ley reglamentaria, el primer Fiscal General del País será designado a través de un procedimiento en el que intervienen tanto el Senado como el Jefe del Ejecutivo.

Además, el futuro Mandatario conserva la facultad de solicitar su remoción, que podrá ser objetada por una Cámara alta en la que Morena controla la mayoría.

Durante el debate, senadores de Oposición reprocharon la falta de voluntad del tabasqueño y de los legisladores de Morena para modificar, de fondo, el diseño, las facultades y los procesos de designación para la nueva Fiscalía.

"¡No, no nos engañemos! No es un tema de tiempo, se llama: voluntad política. Y Morena y Andrés Manuel López Obrador no tienen voluntad política para tener una Fiscalía General autónoma e independiente, esa es la verdad, y hay que decírsela de frente al pueblo de México. Vamos por una reforma al 102 constitucional. Lo demás, lo demás es simulación", acusó el coordinador del PAN, Damián Zepeda.

"Lo que hoy se nos plantea en el dictamen es una simple simulación porque no se está dando cuenta al País de esa demanda, de que quien sea el encargado de procurar la justicia no dependa del Presidente de la República", aseveró el senador del PRD, Juan Zepeda.

En respuesta, los legisladores de Morena recordaron a esas fuerzas políticas que, en su momento, votaron a favor de las disposiciones constitucionales que hoy critican.

"Sabemos, como ya nos han adelantado, que van a votar en contra, pero será votar en contra de su memoria", reprochó la senadora Olga Sánchez Cordero.

"La nación ya no tolera más indiferencia ni negligencia en esta institución sumamente sensible para nuestro País. No podemos seguir dando prioridad a negociaciones políticas e ignorando las necesidades del País sin escuchar a la sociedad civil".

Colectivos retiran su respaldo

Los colectivos #FiscalíaqueSirva y #Vamospormás retiraron su respaldo al dictamen de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que redactaron junto al equipo de transición, la bancada de Morena e instituciones académicas.

Señalaron que la propuesta del gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador, para reformar la Constitución, "torna inviable" el modelo construido para una Fiscalía que responda a las necesidades que vive el país, para lograr avances en seguridad y en combate a la corrupción.

En un pronunciamiento, criticaron que con la futura estrategia de seguridad se pretenda reformar la Constitución "para militarizar al país", pero no para consolidar la autonomía de la Fiscalía General de la República y un sistema de justicia que combata la corrupción y la impunidad.