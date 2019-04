Avala Senado elegibilidad de aspirantes a comisionados de Energía

México.- El Senado aprobó con 67 votos en favor y 45 en contra la elegibilidad de los 12 aspirantes a integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pese a críticas y señalamientos de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano al considerarlos sin conocimientos en el tema.

Así, en la próxima sesión serán elegidos en votación por cédula ante el pleno, quienes ocuparán cargos en la CRE, luego de las propuestas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las ternas para ocupar las vacantes en el organismo se conformaron de la siguiente manera: La primera terna quedó integrada por Jorge Amaya Mendívil, Luis Linares Zapata y Paola Elizabeth López Chávez, para ocupar el espacio que dejó Jesús Serrano Landero, por lo que el elegido estará desde su aprobación hasta el 2025.

Para ocupar el cargo que dejó Neus Peniche Sala, la terna aspirante la conforman Norma Leticia Campos Aragón, Ángel Carrizales López y Alfonso López Alvarado, desde su aprobación hasta diciembre de 2023.

Para el cargo que dejó Marcelino Madrigal Martínez, los aspirantes son José Alberto Celestino Isaacs, Mario José Galicia Yépez y Fernando Juárez Martínez, y que tendrá vigencia desde su aprobación hasta 2020.

Por último, el cargo que dejó Cecilia Monserrat Ramiro Jiménez, lo disputarán Guadalupe Escalante Benítez, Edmundo Sánchez Aguilar e Ignacio Vázquez Memije, para formar parte del órgano de gobierno de la CRE, desde su aprobación y que concluye en diciembre próximo.

Tras rechazar la moción suspensiva del panista Damián Zepeda, la Mesa Directiva dio trámite al inicio de la discusión.

El senador Armando Guadiana se dirigió aclaró a los legisladores de oposición que reclamaban que el presidente enviara nuevas ternas, no las mismas que ya habían sido rechazadas.

"Esas personas, a excepción de una, que se envió de nuevo, todos los demás eran los mismos nombres, pero también, como dijo el señor Zepeda, que tienen que ser nuevas ternas. ¡Claro! que era nuevas ternas, pero no dice la ley que tienen que ser distintas personas que integran las ternas".

El senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Partido de la Revolución Democrática )(PRD), habló de la obligación a través de las comisiones de vigilar que los candidatos que se presenten reúnan los requisitos que marcan las leyes respectivas.

Vigilar que haya la experiencia, la capacidad, la voluntad, el compromiso, la honestidad para que sean una comisión especializada sobre los temas respectivos, en este caso la energía, dijo el senador.

Raúl Bolaños, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), enfatizó que había que respetar una investidura del Senado de la República, que es la voz de todos los mexicanos, y externó su rechazo a las conductas irrespetuosas contra la senadora Xóchitl Gálvez y al Senado.

Advirtió que no permitirá expresiones irrespetuosas como que los senadores eran unos ignorantes, que "en la casa de las leyes, que nos digan que no sabemos", es un grave insulto, por lo que el Partido Verde no votará por los que faltaron al respeto al Senado.

Raúl Paz Alonso del Partido Acción Nacional (PAN), llamó a una alerta sobre la intromisión del presidente a los otros poderes, pues "está claro que los que no son afines al gobierno o sus intereses los tratan de matar y acabar, como lo están haciendo con el Instituto Nacional, Electoral y la reforma educativa, y como lo están haciendo con la CRE".

Gloria Sánchez Hernández, de Morena, refirió que ante la nueva lista que mandó el presidente, se tuvo oportunidad de escuchar de nuevo a los aspirantes con más preparación, además de que hay buenos perfiles y esas ternas tienen perfiles garantes para la CRE.