Avala Mission acuerdo de 2 años con ´Live PD´

Mission, Texas.- El alcalde Armando "Doc" O´caña y el Ayuntamiento aprobaron por unanimidad el acuerdo con Big Fish Entertainment, extendiendo el contrato hasta el 31 de julio de 2020.

"Creo que, en general, este programa ha sido muy positivo para nosotros", dijo el jefe de policía Robert Domínguez. Transmitido los viernes y sábados por la noche, "Live PD" mezcla segmentos pregrabados con material "Casi en vivo" de las agencias policiales participantes.

El video "Casi en vivo" se transmite con un retraso de 10 a 25 minutos, lo que le permite al departamento revisar el material en busca de información confidencial. Los oficiales también pueden solicitar que el equipo de cámara deje de grabar en cualquier momento.

Mission comenzó a permitir que los camarógrafos acompañaran a los oficiales de patrulla en 2016, cuando A&E lanzó el programa.

Según el acuerdo, "Live PD" sigue a dos o tres policías del departamento cada temporada. Los equipos de cámaras incluyen un camarógrafo, un técnico de audio y, cuando sea necesario, un productor.

"Al principio, estaba un poco escéptico", dijo Domínguez, y agregó que creía que las "Guerras fronterizas" y programas de televisión similares arrojaban a la región bajo una luz negativa.

Sin embargo, durante los últimos cuatro años, "Live PD" transmitió todos los aspectos del trabajo policial, dijo Domínguez.

Los espectadores vieron a los oficiales hacer arrestos, reunir perros perdidos con sus dueños y andar en patineta con niños.

Domínguez dijo que ese enfoque distingue a "Live PD" de otros programas de televisión centrados en el crimen.

"Como ejemplo: el mismo programa se me acercó hace unos dos meses. Querían hacer otro espectáculo. Querían que subiéramos a otro programa llamado "Warrants". Y se trata de patear puertas con equipos SWAT y cosas así ", dijo Domínguez. "Y, obviamente, creo que esa representación, a pesar de que es normal para nosotros en el mundo policial, no es nada para poner en la televisión".

Varios oficiales que aparecieron en "Live PD" desarrollaron grandes seguidores en las redes sociales. Los fanáticos también expresaron sus condolencias después de la muerte de Cpl. José Luis "Speedy" Espericueta, quien apareció en el programa.

VIGILANCIA Comparten historias Positivas de la ciudad

"Y desearía que todo fuera perfecto en el mundo policial. No es. Y no puedo garantizar que algún día no vamos a tener varios oficiales corriendo detrás de alguien y atacándolos en el suelo ", dijo Domínguez.

"Pero de eso se trata la vigilancia policial: desafortunadamente hay personas que acatan la ley y otras que no".

El programa proporciona a Mission una manera de compartir historias positivas con una audiencia nacional, dijo la concejal Jessica Ortega-Ochoa.