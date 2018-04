Avala López Obrador diálogo con narcos

Tras rechazar seguridad del Estado Mayor Presidencial, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, celebró que el Obispo de Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel, se haya reunido con un integrante del crimen organizado para que no se le quite la vida a candidatos ni a ciudadanos.

En entrevista a medios tras un mitin en esta ciudad, afirmó que él buscará diálogo con todos los ciudadanos “bajo cualquier circunstancia” para la reconciliación del país.

“Yo no veo mal, no reprocho al Obispo de Chilapa que tuvo esa reunión porque yo conozco la situación tan difícil que están viviendo en la Montaña de Guerrero y en toda esa región de Chilapa donde hay mucha violencia, entonces que bien que él se atrevió a hacer eso, que se esté exhortando para que no haya violencia, que no le quiten la vida a nadie ni a candidatos ni a los ciudadanos.

“Vamos a buscar diálogo con todos los mexicanos. Vamos a privilegiar el diálogo, siempre, bajo cualquier circunstancia vamos a poner por delante el diálogo, la reconciliación. Que quede claro, diálogo, reconciliación, amor y paz”, expresó.

RECHAZA SEGURIDAD POLICIACA

El candidato presidencial por la coalición de partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), rechazó el uso de aparato de seguridad y resguardo del Estado Mayor Presidencial y pidió a sus simpatizantes que lo apoye en los actos de campaña para no tener la necesidad de usar guardaespaldas.

Durante un mitin en la plaza principal declaró que no usará los servicios del EMP como hoy se informó en la presentación del protocolo de seguridad para candidatos presidenciales por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

“No voy a usar los servicios del Estado Mayor Presidencial ni voy a andar rodeado de guardaespaldas. Aprovecho para mandar un informe a todo el país: que los ciudadanos nos ayuden en los actos para que nos abran paso, que haya orden y no tengamos que usar a guardaespaldas que a veces actúan con prepotencia y a veces golpean a la gente”, dijo.

En entrevista a medios, expresó que seguirá recorriendo el país sin necesidad de aparato de seguridad.

“Esta gira de ahora la he hecho 10 o 15 veces, ahora que vamos de a Monclova, luego Nuevo Laredo, por toda la ribereña a Reynosa, San Fernando, Matamoros, Victoria, hacia Madero, Tampico. Son pueblos en donde hay problemas graves de inseguridad y violencia pero tenemos que caminar por todos los pueblos y visitar todas las comunidades”, afirmó.