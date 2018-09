Avala INE proceso para pérdida de registro del PES y Nueva Alianza

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó hoy la declaratoria de pérdida de registro del Partido Nueva Alianza (Panal) y el Partido Encuentro Social (PES) por no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación válida emitida en el pasado proceso electoral en algunas de las tres elecciones federales.



En sesión extraordinaria, la Junta aprobó darle un plazo de 72 horas a ambos partidos para que presenten al INE los alegatos o elementos que los partidos consideren pertinentes.



El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, informó que de acuerdo al cómputo final de la elección el PES alcanzó 2.7 por ciento de votos en la elección presidencial, 2.43 en senadores de mayoría y representación proporcional, y 2.51 y 2.50 por ciento en diputados de mayoría y representación proporcional, respectivamente.



Por su parte, el Panal obtuvo 1.02 por ciento en la elección presidencial, 2.41 y 2.40 en senadores de mayoría y representación proporcional, y 2.88 y 2.57 en diputados de mayoría y representación proporcional.



El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo en la sesión de la Junta -integrada por los directores ejecutivos y el secretario ejecutivo del Instituto- que la ley no admite interpretaciones y si un partido no alcanzó el 3 por ciento de la votación válida emitida pierde su registro como partido político nacional y la declaratoria la hace la Junta del INE.

Sin embargo, dijo Córdova, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), contrario a lo que dice la ley de que debe ser la Junta General Ejecutiva la que emita la declaratoria, le ha ordenado al INE en ocasiones anteriores un procedimiento que incluye dar un periodo de alegatos a los partidos, valorarlos, volver a reunirse y una vez confirmado dictamen, y que sea el Consejo General el que lo apruebe finalmente.



"El INE acatará lo que dice el TEPJF y seguirá ese procedimiento", indicó Córdova.



Citó a la Junta para sesionar el próximo viernes.



Además, el presidente del INE detalló que ni el PES ni el Panal alcanzaron el 3 por ciento de la votación válida emitida y por lo tanto se activa lo previsto en los artículos 94 de la Ley de Partidos Políticos, y 44 y 48 de la Legipe (Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales).



La votación válida emitida de una elección es la que resulta de restar los votos nulos y por candidatos no registrados.