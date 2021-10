Avala Canaco la Feria TAM

"Esperamos que para cuando llegue la fecha que han puesto para la Feria las condiciones de la pandemia estén mucho más que controladas, esperemos que esto esté más a la baja, que pudiéramos tener mínimos contagios y en congruencia con la Feria, que todos los servicios y el turismo esté operando de manera regular y normal", dijo el presidente CANACO Victoria, Eduardo Salman Orozco, "entendemos que ya pasó mucho tiempo y que es necesario que vayamos adecuando nuestro día a día y vivir con el – COVID –, porque si vamos a seguir con este uno o dos años más, ya no hay negocios que aguanten las restricciones".

Comerciantes locales confían que la Feria Tamaulipas, a celebrarse el próximo mes, no propiciará un rebrote de COVID -19 en la localidad luego de una tendencia continuada hacia la baja en el último mes y medio; a pesar del riesgo , consideraron que no es posible continuar limitando las actividades económicas por un tiempo más prolongado.

Entre el 12 y 22 de noviembre se realizará la Feria Tamaulipas 2021 en Victoria, lapso en el que se calcula entre 150 y 240 mil asistentes, lo cual podría representar un riesgo de contagios si no se siguen las medidas sanitarias durante el evento

Autoridades estatales informaron la semana pasada que será entre el 12 y 22 de noviembre la fecha a realizarse de dicho evento, en donde solamente se permitirá un aforo del 30 por ciento del recinto lo que significará alrededor de quince mil personas al mismo tiempo. Esto significaría un promedio de entre 150 mil y 240 mil asistentes durante los diez días según estimaciones luego del último evento de este tipo celebrado en el 2019.

En otro tema, el representante del comercio local organizado recordó que se heredó un saldo de menos de 500 mil pesos en adeudos con unos pocos proveedores de la pasada administración municipal, "estuvimos viendo una lista de algunos adeudos previo al cierre de la administración anterior, sabemos que algunos se resolvieron, algunos otros no terminaron de cubrirse, pero esperamos que en el inicio de esta administración se pueda resolver".

Salman Orozco consideró esta cantidad como ´razonable´ toda vez que en años anteriores el saldo a favor de los proveedores era desmedido, "no tengo información de que le hayan comentado a alguien que no le van a pagar, todos los que tengan su documentación completa no tienen por qué tener problema para que les paguen", finalmente agregó que se buscará entablar el diálogo con la nueva administración municipal en torno a ese y otros temas de interés para el comercio local.