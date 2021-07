Avala Cabildo regularizar 596 viviendas en colonia

La decisión fue discutida y aprobada ante el cabildo de Reynosa en la sesión más reciente donde también se explicó que entre los lotes, hay un promedio de 8 mil metros cuadrados de área verde.

El dictamen estuvo a cargo de la comisión de asentamientos humanos. "Vemos procedente la solicitud que presentó el titular del Itavu, ya que se cumplen con todos requisitos legales y normas de esta localidad", expuso el regidor Armando Michel Castillo Guerrero.

Pero frente a los 596 predios que si podrán regularizarse, existen 6 lotes donde no se encontraron condiciones, al afirmar que las medidas de largo y ancho del terreno no cumplen con las mínimas establecidas en las leyes. "Los que no se pueden regularizar es porque no cumplen con las dimensiones mínimas del reglamento, se trata de pedazos muy pequeños que ni siquiera median 6 metros de frente y en este caso fueron un total de 6", insistió el regidor encargado.

La sesión se cabildo se desarrolló de forma breve y con 18 votos a favor, ya que 6 miembros no asistieron, entre ellos la alcaldesa Maki Esther Ortiz Dominguez.

Así como Lao regidores Eduardo Flores, Alejandro Alberto Ortiz Ornelas, Miriam Guadalupe Ramirez Martinez, Maira Rosalinda Delgado Martinez y María del Rosario Rodriguez Velázquez.

TEMAS ELECTORALES

Durante el encuentro el regidor Diego Quezada Rodriguez hizo un llamado para que la Contraloría revise las denuncias interpuestas por el uso de recurso, equipo y personal del ayuntamiento para favorecer la candidatura a la alcaldía de Carlos Victor Peña Ortiz, de la coalición "Juntos haremos historia", y quien además es hijo de presidente Municipal Maki Esther Ortiz Dominguez. "Yo mismo he presentado las denuncias correspondientes, y que empleados de este municipio han sido obligados a trabajar en la campaña de Carlos Victor Peña Ortiz del partido MORENA, del contrario ponen en riesgo su fuente de empleo, hay quienes ya fueron despedidos y otros desplazados a otras áreas que no les corresponde".