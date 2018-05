Avala Cabildo pago a los contratistas. Recursos del Fortamun

Pagarán ante el incumplimiento de SEDATU y a pesar de las gestiones extra judiciales que hizo el municipio, no recibimos respuesta, no pagaron este adeudo . Alfredo Castro Olguín, primer síndico

Elen pleno aprobó el pago a contratistas y proveedores y que realizaron obras del ejercicio fiscal 2016 y para lo cual, se utilizarán recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios ().

Alfredo Castro Olguín, primer síndico del ayuntamiento, informó que se trata de 11 millones 480 mil 515 pesos los que se adeudan a los empresarios que realizaron las obras que en su momento, debió pagar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Explicó que en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 16 y 17 del reglamento interior del ayuntamiento, fue presentada la autorización de pagos a contratistas y proveedores y que realizaron obras del ejercicio fiscal 2016 que debieron ser pagadas con recursos del programa Habitat 2016.

"Esto fue un incumplimiento de la Federación no del municipio que en su momento pagó su parte, sin embargo ante el incumplimiento de SEDATU y a pesar de las gestiones extra judiciales que hizo el municipio, no recibimos respuesta, no pagaron este adeudo".

Dijo que ante ese incumplimiento estaba la preocupación y requerimiento de pago de los empresarios que realizaron las obras.

"Están las obras, al haber visto este asunto desde hace varios meses, finalmente llegamos al acuerdo de poder pagar y hacernos responsables y disponer de 11 millones 480 mil 515 pesos para saldar la deuda".

Indicó que no se afectarán otras partidas de obra pública ya que se dispondrá del recurso que se ha presupuestado para el pago de deuda.

"Con esto estamos dando cumplimiento a nuestros compromisos financieros", concluyó.

POR FIN PAGAN: CMIC

>Empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, por fin recibirán el pago que les adeudan desde hace un año y cinco meses.

>Son 10 obras de pavimentación, asegura Roberto Salinas Ferrer, presidente de la CMIC local.

>El adeudo es de 10 millones de pesos por trabajos que fueron entregados.

>Urgía ese dinero para solventar nuestras y recuperar alguna utilidad, señalan.

>Con el programa Hábitat, tanto la federación, estado y municipio, aportan una parte de los recursos, para poder realizar obras.

>En esta ocasión se retrasó por un año y medio el dinero federal.(Con información de Nubia Rivera Juárez)