Avala AMLO defensa de Fuerzas Armadas

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló que las Fuerzas Armadas hagan uso de la fuerza, sin violar los derechos humanos, en los casos en que la integridad física de los elementos castrenses esté en riesgo durante el cumplimiento de sus funciones.

Esto luego de los hechos ocurridos en Acajete, Puebla, donde habitantes de la localidad agredieron a militares con palos presuntamente por defender a "huachicoleros".

"Que no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes que había razzías y masacres, esa actitud no se permite y no se tolera en el gobierno", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa mañanera.

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno no permitirá que por el hecho de ser presuntos delincuentes no se respete la vida de las personas.

"Nada de que son delincuentes, son seres humanos y nadie está autorizado para ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar".

Destacó que el Ejército y la Marina están haciendo un gran esfuerzo y actuando con mucha responsabilidad, y con convicción, para regular el uso de la fuerza y no violar los derechos humanos.

El Presidente hizo un llamado a los habitantes de Acajete para que no se dejen engañar por quienes se dedican al "huachicol" y los usan como escudo contra las Fuerzas Armadas.

ASEGURAN 15 VEHíCULOS

EN SITIO DE LA AGRESIóN

Un total de 15 vehículos fueron asegurados en una bodega del municipio poblano de Acajete, donde el pasado lunes fueron agredidos elementos del Ejército Mexicano.

Autoridades federales y la Fiscalía General del Estado de Puebla reportaron que debido a que un juez les otorgó una orden de cateo, lograron ingresar a la bodega ubicada en la localidad de Apango de Zaragoza.

En el lugar se aseguraron 15 vehículos; 11 tractocamiones, tres camionetas y una motocicleta, y fue detenido en su interior un hombre identificado como Daniel "N", de 28 años.

La revisión del inmueble fue producto de las investigaciones de la Fiscalía derivadas del robo de las pertenencias y de una motocicleta que denunciaron dos empleados de una empresa el pasado 7 de septiembre, en la localidad de San Antonio La Portilla del municipio de Tecamachalco.

El pasado lunes, la Fiscalía estatal solicitó una orden de cateo a ejecutarse en la bodega y elementos del Ejército Mexicano brindaron resguardo perimetral al inmueble.

Un grupo de habitantes enfrentó a los soldados para intentar de recuperar la bodega.

Docenas de habitantes grabaron la confrontación con los efectivos militares, a quienes insultaron y luego agredieron con piedras y palos.

En las grabaciones se escuchan detonaciones de armas y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad a pública provinieron de los propios inconformes.

Los militares trataron de contener primero las agresiones físicas y luego se mantuvieron sin responder el fuego.