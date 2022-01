Avala AMLO cargo a Pavlovich y defiende a Salmerón

"Nosotros gobernamos en un País plural, que repito, México es una democracia, es un País democrático y todos tenemos derecho a participar, el Gobierno no debe de ser faccioso, el Gobierno no puede representar, como era antes, a un partido, el Gobierno es de todos. Si están aceptando el cargo es porque queremos que México se exprese en el mundo como es, plural", agregó. "¿Ustedes creen que en el Servicio Exterior Mexicano todos son de Morena? Les puedo garantizar que son la minoría y sin embargo se ha respetado a quienes tienen militancia en otros partidos.

El Mandatario federal fue cuestionado sobre las designaciones, entre las que destaca la de Claudia Pavlovich , ex Gobernadora priista de Sonora, quien será Cónsul en Barcelona. "Hubieron cuestionamientos para ex Gobernadores del PRI, básicamente del presidente de ese partido, que está declarando que podrían ser expulsados si aceptan el cargo y también otras protestas", indicó López Obrador.

Trabajan en el Servicio Exterior porque han cumplido, no importa de qué partido son". El tabasqueño pidió a los priistas decidir sobre las propuestas y recordó que éstas deben ser avaladas por el Senado. "Y también que los ex Gobernadores del PRI decidan estás propuestas, tienen que ser avaladas en el Senado, es un proceso que se inicia, nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos, de todos, por eso hicimos este planteamiento.

Todos para nosotros son hombres y mujeres que merecen respeto y representarnos", afirmó. Respecto a Pedro Salmerón, quien fue designado Embajador en Panamá y enfrenta acusaciones de acoso cuando se desempeñó como académico en el ITAM, el Presidente dijo que es un historiador de primera y pidió esperar a que se presenten pruebas en su contra.

"En el caso de Pedro Salmerón hay está denuncia que se presentó, no existe según entiendo una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas, en este caso", manifestó AMLO. "(Salmerón) es un historiador de primera, después de Katz, el gran historiador, Friedrich Katz, que estudió a Francisco Villa que tiene dos tomos extraordinarios sobre la vida de Francisco Villa, desde mi punto de vista el mejor historiador después de Katz, en el caso del estudio sobre lo que fue Francisco Villa, es Pedro Salmerón, su libro "La División del Norte" es un texto de primer orden. Él es doctor en historia, es una gente muy preparada, por eso vamos a esperar que haya información, que haya pruebas para no adelantarnos".

López Obrador reveló que invitó a participar a Javier Corral, ex Gobernador panista de Chihuahua, pero indicó que no se pudo concretar porque tiene doble nacionalidad. "Invité a participar a un ex Gobernador del PAN, a Corral, nada más que tiene doble nacionalidad y para ser Embajador se requiere tener una nacionalidad, si se tienen dos hay que renunciar. Entonces estamos buscando que todos ayudemos y que todos representemos a México y no van a ir los Embajadores a hacer labor partidista, van a representar a nuestro País", aseguró.