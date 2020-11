Auxilian a los damnificados por daños del huracán Hanna

El Ayuntamiento y DIF Reynosa recibieron una donación del beisbolista, Jaime García, misma que ya es entregada a las familias más vulnerables tanto del área rural como de la zona urbana.

En representación del Ayuntamiento, la Alcaldesa, Maki Esther Ortiz Domínguez recibió la donación del deportista, consistente en útiles escolares, ropa, colchonetas, muebles, sillas, material didáctico y juguetes para niños, entre otros artículos.

La Alcaldesa agradeció al destacado atleta reynosense, su apoyo y colaboración permanente al Municipio, luego de que ha estado presente con diferentes donaciones durante la pandemia derivada por el coronavirus y el paso del huracán Hanna, que dejó a muchas familias damnificadas.

"Jaime García, siempre ha sido muy generoso con el Municipio, gracias a este donativo llevaremos a las familias vulnerables colchonetas, ropa, útiles escolares, entre otros apoyos, por eso muchas gracias por siempre estar pendiente de tu ciudad, es increíble el beneficio que siempre está dando al DIF, no nos abandonó en pandemia, ni en Hanna y hoy recibimos de su parte, una importante donación para personas que tanto lo necesitan", dijo.

En tanto, el beisbolista, Jaime García, refirió que esta donación tiene como objetivo apoyar a las familias vulnerables de esta localidad, a los jóvenes para que continúen con sus estudios y a quien requiera de este tipo de apoyo.

"Es regresar un poco de tanto que me ha bendecido a lo largo de mi vida, de mi carrera, mi mayor pasión en este mundo es poder contribuir y ayudar al prójimo", comentó.

Dijo estar muy agradecido con el Sistema DIF Reynosa y con el Ayuntamiento local, por el trabajo permanente que realizan en beneficio de las familias y sectores más necesitados, "han hecho un trabajo extraordinario".

Invitó a la comunidad en general a estar unidos en familia y practicar la generosidad, al considerar que estas acciones les permitirán fortalecer el sistema inmune y señaló que continuará apoyando a la población, "Estoy comprometido con la ciudad, con el Municipio y el DIF, voy a seguir ayudándolos para salir adelante y fortalecidos", dijo.

Inmediatamente después de recibir la donación, junto con la Alcaldesa y las regidoras María Anselma Herrera Rodríguez e Hidilbertha Velázquez Mendoza, así como la Directora del Sistema DIF Reynosa, María del Refugio Anzaldúa Gutiérrez, se dirigió al Ejido Los Longoria a entregar los apoyos.

Finalmente, la Presidente Municipal exhortó a la comunidad en general a mantener los cuidados de higiene y salud, para evitar que la curva de contagios por COVID-19 se incremente.

"Les pido no bajar la guardia, que sigan utilizando el cubrebocas, el lavado constante de manos, mantengan la sana distancia; no es un juego, no queremos volver a semáforo rojo y que cierren otra vez los negocios como sucedió en otros estados, tenemos que cuidarnos mucho".

Ofertan vacantes

El Gobierno Municipal lleva a cabo el Programa de Reclutamiento ´En Tu Colonia´, que promueve la ocupación laboral en distintas empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, con oportunidades desde operadores hasta cargos administrativos.

Los días 6 y 7 de noviembre, de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo del Municipio estará ofertando vacantes en 5 ubicaciones, para colocar 100 plazas laborales cerca de quienes pueden ser los candidatos a ocuparlas.

El día viernes 6 se instalarán modulos de reclutamiento en las plazas de la colonia Benito Juárez y de Paseo de las Flores; el sábado 7 serán ubicados en el tianguis de la colonia Carlos Cantú, plaza de Valle Soleado y en el supermercado de Villa de Esmeralda.