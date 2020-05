Autorizan cinco mil créditos de $25 mil

Tuvimos un problema con algunas personas, en donde no pudieron cobrar su dinero, pero no tienen porqué preocuparse, ellos ya tienen el dinero y no lo van a perder, simplemente habrá que cumplir con los requisitos, entre ellos, abrir una cuenta en el banco, con lo cual están batallando, pero lo pueden hacer a través de la web para facilitar el trámite Rigoberto Izaguirre Palacios, Servidor de la Nación

Matamoros, Tam.- Rigoberto Izaguirre Palacios, Servidor de la Nación, informó que fueron autorizados 5 mil créditos de 25 mil pesos para residentes de esta ciudad de parte del Gobierno Federal.

Explicó que no todos tuvieron acceso a estos beneficios, fueron las autoridades federales quienes definieron a quienes se les estaría otorgando este recurso a pagar en tres años.

Recordó que el préstamo es de 25 mil pesos a pagar 32 mil pesos en tres años, es decir, el 6 por ciento de interés, siendo un porcentaje bajo considerado con el resto de las instituciones bancarias.

"Tuvimos un problema con algunas personas, en donde no pudieron cobrar su dinero, pero no tienen porqué preocuparse, ellos ya tienen el dinero y no lo van a perder, simplemente habrá que cumplir con los requisitos, entre ellos, abrir una cuenta en el banco, con lo cual están batallando, pero lo pueden hacer a través de la web para facilitar el trámite", dijo.

Destacó que en donde sí les están ayudando, incluso ya cobraron algunas personas es en Banco Azteca, que es una de las instituciones en donde se puede cobrar el crédito.

Indicó que las otras dos son Santander y Banorte, sin embargo en ambas quizás por la carga de trabajo se les complica ofrecer el servicio de apertura de cuentas, pero quienes recibieron este beneficio, no van a perder el recurso al tardarse unos cuantos días más.

Agregó que así mismo las personas pueden solicitar más información en las páginas oficiales del gobierno de México, en donde ahí viene toda la información en torno a estos créditos que hasta el momento solo fueron cinco mil los destinados para esta ciudad.