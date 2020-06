Autoriza Corte a Banxico e IFT ganar más que AMLO

Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia autorizó ayer al Banco de México y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) restaurar los salarios que sus mandos percibieron en 2019, sin sujetarse al tope de 1.7 millones de pesos netos anuales previsto para el Presidente de la República.

Por 3 votos contra 2, la Primera Sala de la Corte revocó la negativa de suspensión dictada en enero pasado por la Ministra Yasmín Esquivel, en una sentencia idéntica a la que dictó el 29 de mayo en favor de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En la sesión de ayer de la Sala, el Instituto Nacional Electoral (INE) también obtuvo una suspensión. Sin embargo, el organismo ha estado pagando salarios más altos que los del Ejecutivo desde enero, pues así lo determinó en su Manual de Sueldos.

Desde 2019, tanto la Primera como la Segunda salas de la Corte otorgaron suspensiones que permitieron a estos órganos mantener sus salarios de 2018, argumentando que, a primera vista, la Cámara de Diputados violó su autonomía constitucional al aplicarles este tipo de reducciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El Pleno de la Corte, sin embargo, no resolvió las controversias contra el PEF de 2019, que ya no está vigente, por lo que no ha fijado un criterio final sobre la constitucionalidad de reducir salarios a los órganos autónomos.