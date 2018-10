Autoridades identifican a detenido por correos bomba

NOTICIAS RELACIONADAS Capturan a sospechoso por el envío de correos bomba en Florida

Nueva York, Estados Unidos.

Sayoc, un republicano registrado, tiene una larga historia criminal en Florida que se remonta a 1991 e incluye cargos de robo, drogas y fraude, además de ser acusado de amenazar con usar una bomba, según los registros públicos.



Sus antecedentes penales en Florida indican que la última vez que fue arrestado fue en 2015.

El sospechoso fue detenido este viernes alrededor de las 11:00 hora local en el estacionamiento de un centro comercial en Plantation, Florida, al oeste de Fort Lauderdale.



Una camioneta blanca que presuntamente pertenece a Sayoc estaba cubierta con calcomanías con mensajes pro Trump.



Al menos 12 paquetes fueron enviados a críticos del Presidente Donald Trump, como la ex candidata Hillary Clinton, el ex Presidente Barack Obama, y el actor Robert De Niro.



Además, dos paquetes iban dirigidos a las oficinas de CNN a nombre del ex director de la CIA John Brennan y el ex Director de Inteligencia Nacional James Clapper, dos ex funcionarios de Obama que ahora son analistas en el canal.