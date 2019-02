Autopsia confirma que bebé murió por golpe en el abdomen

NOTICIAS RELACIONADAS Madre golpea a su bebé de 8 meses, le da gotas y muere

Monterrey, México.

La necropsia determinó que la bebé Elfy Paola, de un año y 8 meses, quien el jueves ingresó a la Clínica 16 del IMSS en Allende, murió a consecuencia de un golpe en el abdomen que le dañó el intestino delgado.

Con esa evidencia, la Fiscalía General integró la investigación y la noche del sábado solicitó a un juez de Control una orden de aprehensión contra Elfy Paola R., de 23 años, mamá de la víctima.



Los elementos la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) internaron a la sospechosa en el Centro de Internamiento Femenil, en Escobedo.



La madre de familia compareció ayer ante el juzgador en una sala del Palacio de Justicia de Monterrey, donde el Ministerio Público la acusó de feminicidio.



Tras escuchar la acusación, Elfy Paola, originaria de Tabasco, decidió no responder, por recomendación de su defensa.



Su abogado solicitó al juez tiempo para presentar pruebas a favor de la acusada, por lo que se fijó una nueva audiencia para el jueves a las 18:00 horas, donde se resolverá la situación legal de la mujer.



Elfy Paola fue detenida por policías de Allende luego de que reconociera haber golpeado a su hija la noche del miércoles pasado, porque no comía y lloraba mucho.



Sin embargo la mujer aseguró que no había sido tan fuerte como para haberle causado la muerte.



La madrugada del jueves la bebé se despertó vomitando, por lo que le dio paracetamol en gotas y la recostó en la cuna.



Por la mañana, al ver que no reaccionaba, la llevó a la clínica, pero ya había fallecido.

Los médicos forenses de la Fiscalía establecieron como causa de la muerte un choque séptico secundario a la ruptura del intestino delgado de origen traumático.