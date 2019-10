Automovilistas ya tienen cultura vial

Como que la gente se ha dado cuenta que la mejor opción es ser prudente y tolerante, no omito que hay gente que por llevar prisa no se pone a pensar que puede provocar accidentes fatales como han ocurrido... Hemos tenido accidentes graves, muertes, pero hasta que no lo viven en carne propia se concientizan . David Hurtado, director de Tránsito

Tampico, Tam. - Pese a que en últimas semanas se han registrado accidentes viales con saldos de personas lesionadas, la aplicación de las multas ha disminuido considerablemente, lo que significa que los automovilistas están obedeciendo la cultura vial, dijo el director de Tránsito, David Hurtado.

"Como que la gente se ha dado cuenta que la mejor opción es ser prudente y tolerante, no omito que hay gente que por llevar prisa no se pone a pensar que puede provocar accidentes fatales como han ocurrido... Hemos tenido accidentes graves, muertes, pero hasta que no lo viven en carne propia se concientizan", indicó.

Dijo que el factor que influye para que se registren accidentes sigue siendo por pasarse la luz roja, exceso de velocidad y distractores.

"Por eso vamos a impulsar un programa donde invitemos nuevamente a la sociedad a que modere su velocidad", señaló y apuntó "es a la voz de ya, ya estoy platicando con mis ingenieros viales y personal operativo para llevarlo a cabo", enfatizó.