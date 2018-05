Automovilistas: retenes no han dado resultados

La situación está igual, no detienen a quien deben . Erick Navarro, automovilista

Los retenes de laendividen a los automovilistas: Unos aseguran que no han dado resultados y otros opinan que son necesarios.

Las revisiones aleatorias por lo general se ubican en las salidas y entradas del municipio.

Erick Navarro un automovilista quien utiliza la carretera a Monterrey resulta poco útil perder hasta 5 minutos a vuelta de rueda esperando que los elementos le indiquen que puede continuar con su trayecto. "No sé en qué nos beneficia, yo no he visto ningún beneficio, lo que hacen es nada más quitar tiempo, he visto muchos puntos de revisión pero la verdad la situación está igual, no detienen a quien deben".

Sí es necesario pero deberían de hacerlos más ágiles . Víctor Cruz, conductor

Víctor Cruz, otro conductor los califica como "algo malo para la seguridad" a estos operativos que se realizan bajo la justificación de inhibir el robo de autos o para detectar actividades licitas. "Muchos de aquí no quieren salir por lo mismo, muchas veces uno tiene que llegar al trabajo tarde, porque se acumula el tráfico y sí es necesario pero deberían de hacerlos más ágiles".

Hay conductores como Román Sánchez quien los consideran favorables "Sí considero necesarios estos operativos, porque de una u otra manera tenemos que estar vigilados, imagínese, si con revisiones estamos así, si no las tuviéramos las cosas estarían peor, yo no veo nada de malo en que existan, me parece buena idea".

Carlos Flores, otro conductor de Reynosa, no entiende la molestia "Sí son necesarios para disminuir la delincuencia, no sé cuando tiempo me tome pasarlos, pero el que sea necesario por mí está bien; es un ratito lo que te quitan en vez de estar exponiéndonos al peligro".

-

Policia Estatal en Derechos Humanos

La vigilancia actual de Tamaulipas está coordinada bajo el mando de la Policial Estatal, corporación que lidera la lista de quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la delegación Reynosa.

De acuerdo con los informes de 2017 esta dependencia en conjunto con el Ministerio Público recibieron un total de 20 querellas por factores como allanamiento de morada, incumplimiento de la función pública, detención arbitraría, amenazas, cateo ilegal, robo, cohecho, intimidación, desaparición forzada y lesiones.

En las cifras más actualizadas, hasta mayo del 2018 se colocan 19 trámites abiertos en contra de estas dos oficinas, lo que representa un incremento superior al 50 por ciento tomando en cuenta los balances del año anterior.