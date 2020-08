Automedicarse es contraproducente

Matamoros, Tam.- La secretaria de Salud municipal, Nidia Maldonado Ruiz, llamó a no automedicarse ante la presencia de síntomas de dengue, ya que esto puede resultar contraproducente y únicamente bajar las defensas o plaquetas.

"Es muy importante no automedicarse, no tomarse un antibiótico, no tomarse antipirético, ya que podemos bajar las defensas o las plaquetas; es muy importante de manera inmediata acudir a su médico", recomendó.

La funcionaria dijo que la importancia de acudir al doctor ante síntomas, radica en hacer el diagnóstico diferencial ya que tanto dengue como Covid-19 provocan fiebre súbita y dolor de cabeza, así como muscular o articular.

Refirió que en Matamoros hay presencia de los serotipos 1 y 2 de moscos que transmiten la enfermedad.

Durante el arranque de una campaña de descacharrización y fumigación, Maldonado recordó que esto no lo es todo, pues la eliminación de criaderos de mosquitos contribuye en mayor medida a que no se presenten tantos casos de dengue.

La abatización tiene un promedio de efectividad de tres meses y la fumigación de siete días. Recordó que es importante que en estos momentos ante cualquier malestar de salud vayan a consultar con un médico, evitar el automedicarse que pudiera ser más dañino.