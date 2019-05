Autodefensas: Tres grupos se niegan a morir

Coahuayana, Mich.

A seis años de que se levantaron en armas para combatir al entonces Cártel de Los Caballeros Templarios, líderes de los tres grupos de autodefensas que aún persisten en Michoacán coinciden en que el estado no tiene dueño.

De los 32 grupos de comunitarios que se formaron en 2013, actualmente sólo tres sobreviven en Coahuayana, Ostula y La Ruana. En Coahuayana mantienen la paz, en Aquila regresó el asedio criminal, mientras que en La Ruana padecen por la violencia.

Los demás grupos de autodefensas se convirtieron en policías municipales, se diluyeron y desaparecieron, se transformaron en bandas delincuenciales o se fueron a las filas del crimen organizado.

Los guardias civiles de Buenavista formaron su propio cártel, "Los Viagras", el cual sostiene una cruenta lucha por el territorio con el "Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)", principalmente en la Tierra Caliente y en la zona colindante con Jalisco.

Nuevos brotes de violencia

En el municipio de Aquila se han registrado diferentes ataques entre las células de Los Caballeros Templarios, pero también entre quienes formaron parte de los autodefensas.

Recientemente, habitantes y autoridades comunales reportaron a finales de febrero, ocho personas asesinadas a tiros, apiladas en la batea de una camioneta abandonada en la ranchería Los Nuevos.

A este caso se suma el multihomicidio de otras seis víctimas en la misma localidad ubicada en la parte más alta de la Sierra-Costa, donde convergen los municipios de Aquila, Coalcomán y Lázaro Cárdenas.

Los comunales señalaron que cada vez son más las balaceras entre sicarios al servicio de Fernando Cruz Mendoza, "El Tena", exlugarteniente de "Los Caballeros Templarios", y el grupo armado conocido como el "Cártel de los Autodefensas".

Germán Ramírez Sánchez, alias "El Toro", comandante de la guardia comunal de Ostula, indicó que el acecho criminal por un lado viene desde Colima, donde generan violencia los lugartenientes de Federico González, Lico, exlíder templario y actualmente preso.

Por la parte sur, "El Toro" detalló que ha regresado la violencia a las comunidades de Huahua, Tizupan, Arenas, Pichilinguillo y Plaza Azul, hasta Lázaro Cárdenas. "Extemplarios, templarios, las mismas cochinadas de siempre, que nos les gusta trabajar, que roban, despojan de vehículos, matan, secuestran y cosas de ésas", afirmó.

Este grupo de autodefensas presuntamente fue contratado como cuerpo de seguridad municipal por el anterior alcalde José Luis Arteaga Garibay (PRD), quien terminó en conflicto con ellos por no pagarles los sueldos que habían acordado.

El actual presidente municipal de Aquila, Mohammed Ramírez Méndez (PVEM), no reconoce el adeudo con el grupo de autodefensas, pues aseguró "que no ha extendido ningún nombramiento de Policía Municipal a integrantes de la guardia comunal de Ostula y, por lo mismo, no tiene ningún adeudo en este sentido"; además, advirtió que interpondrá una denuncia penal contra Germán Ramírez por extorsión.