Autobús del grupo La Firma choca en carretera a Monclova

Monterrey, México.

El accidente se registró alrededor de las 6:00 horas, cuando el autobús chocó contra un vehículo de carga.



Por el fuerte encontronazo, la unidad de los gruperos se salió de la carretera.



"Aproximadamente a las 6 a.m. tuvimos un accidente en la Carretera Monterrey - Monclova.



"El aviso es para hacer saber que estamos todos bien, para avisar a nuestra familia y amigos que estamos bien, pero en ese tramo no hay señal (de celular). Nos comunicaremos en cuanto tengamos señal", informó por redes sociales uno de los músicos.



Protección Civil informó que el accidente se registró en el kilómetro 80, en el municipio de Mina.



En el autobús viajaban un total de 12 personas, quienes fueron atendidas en el lugar, pero no requirieron de ser hospitalizadas.