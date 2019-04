Autismo, un estilo de vida y de amor

Tras enfrentar los diagnósticos de autismo de dos de sus hijos, Rosalía Garza Hernández, una mujer originaria de Reynosa creó una comunidad que asciende a más de 100 mil usuarios en el mundo, donde comparten consejos, fotografías y herramientas útiles de este padecimiento.

Al hablar del autismo, ella elimina la palabra "enfermedad" que le fue proporcionada al enterarse de la condición médica y la describe como "un estilo de vida, en el que predomina el amor".

Sus hijos, Pedro de 9 años y Pablo de 8 fueron diagnosticados a los 4 y 2 años respectivamente.

"Pablo tiene autismo grado uno y Pedro tiene autismo severo, aunque sufren de lo mismo en lo general, en la practica son muy diferentes, cada quien tiene sus complicaciones, no es lo que se ve en las películas, sufren crisis, viven alegrías, tristezas, son niños con constantes cambios".

Las publicaciones de sus redes sociales están enfocadas a motivar a otras madres, el color azul predomina en los textos, los corazones, los arboles y los moños simbólicos.

Comparten videos, fotografías o audios del cómo las personas con autismo viven en diferentes entornos.

"A mi en lo personal el doctor me dijo, sus hijos nunca van a ser independientes, siempre dependerán de usted, al principio lloré mucho, reclamé, me enojé pero ahora ya no es así, disfruto de ver sus logros, de saber que podrán desarrollar una profesión y de valerse por ellos mismos en un futuro ".

Sus hijos ahora asisten a un escuela primaria donde conviven con otros, a través de dibujos expresan lo que en palabras les resulta complicado.

Aunque tienen una percepción mayor de los colores, sonidos y movimientos, su personalidad se ha desarrollado como la de cualquier niño, son tímidos, sociables, con gusto por la música y de dibujos animados.

Las madres enfrentan la discriminación y rechazo, todos los días.

"A veces yo subo una foto de mi hijo comiendo y me responden, me has dado fuerza para seguir intentándolo, se siente muy bien, o me ocurre lo contrario que yo me siento cansada y veo que alguien me envía videos de como un niño o niña autista dibuja, canta o baila, es impresionante el valor que hemos tomado".

La inspiración para esta pagina se renueva todos los días, de comentarios negativos y positivos acerca del autismo, pero la meta se ha mantenido, cambiar la mentalidad de las personas acerca de este diagnostico.

"Un día me dijeron, ya no los saques a la calle, no los expongas, como madre sientes horrible que vean como raros a tus hijos en los restaurantes o en los supermercados pero esto te hace fuerte, te hace valiente, saca lo mejor de ti y eso es algo que no todos adquieren.