Autismo: detectar a tiempo mejora la calidad de vida

El Mañana / Staff.-- La detección de un menor autista en sus primeras fases, es un factor preponderante para su atención oportuna, síndrome que puede manifestarse en los primeros 30 meses de vida, advirtió Patricia Alcázar Delgado.

La psicóloga adscrita al Hospital General de zona (HGZ) numero 15 refirió que entre las principales manifestaciones que presenta un menor con éste síndrome, son la dificultad para hablar y la timidez desde etapas tempranas, lo que les dificulta relacionarse normalmente con otras personas.

Agregó que otras señales son balancearse al estar sentado, aplaudir, caminar en círculos, reír sin motivo aparente, no fijar la mirada en los ojos, no responder a una comunicación interpersonal, no sentir interés alguno por las situaciones cotidianas y buscar el aislamiento social.

La psicóloga alertó que cualquier alteración de lenguaje es el principal factor de alerta que debe ser atendido y señaló que el IMSS ofrece una atención integral para este trastorno psiquiátrico, que permite que los niños afectados aprendan a comunicarse y a socializar, mediante terapias para desarrollar habilidades y destrezas tendientes a mejorar su calidad de vida.

Alcázar Delgado recomienda a los padres de familia, no dejar de estimular a los niños que padecen autismo, ya que de esto va a depender su desarrollo e integración en el entorno, evitando, entre otras consecuencias, sufrir crisis de ansiedad.

Subrayó la importancia del cariño de los padres para enseñar a sus hijos a vencer el aislamiento, como paso fundamental para lograr resultados exitosos con el apoyo de especialistas, ya que un menor con autismo no permite la cercanía, no se deja abrazar, y carecen de comunicación e interrelación.

Finalmente, la Psicóloga Alcázar Delgado, enfatizó que ante la sospecha de que un menor padezca algún síntoma de los mencionados, acudan con su médico familiar, para descartar o en su caso, brindar tratamiento oportuno a los menores, y prevenir a tiempo dificultades de comunicación o comportamiento en su desarrollo.