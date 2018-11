Austria confirma su salida del Pacto Mundial sobre Migración

Viena.

El gobierno de Austria anunció su salida del Pacto Mundial sobre Migración, al considerar que el acuerdo impulsado por las Naciones Unidas no establece una línea clara entre migraciones legales e ilegales, informó hoy el canciller federal austriaco, Sebastian Kurz.

"Para nosotros es importante que Austria no adquiera un compromiso de derecho internacional, por lo que hemos decidido que no nos uniremos al pacto", dijo Kurz en un comunicado en el que reiteró sus suspicacias por "algunos puntos" del texto, como mezclar la búsqueda de protección con la migración por motivos laborales.

Austria, país que ejerce la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE), se retirará del pacto de las Naciones Unidas por considerar que puede sentar la base para que sea considerado como un derecho humano, explicó.

De esta forma, Austria no estará presente en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno para adoptar el pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular, acordado en julio pasado en las Naciones Unidas, convocada para el 10 y 11 de diciembre próximo en Marruecos.

Asimismo, se abstendrá en la votación de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tendrá lugar en 2019, indicó Kurz, citado por la radio pública ORF.

Estimó que el acuerdo, que no es vinculante ni establece un derecho a la migración, sí contempla algo así como un compromiso del país si se firma.

Kurz, que comparte gobierno con la ultraderecha, ha sido una de las voces más críticas dentro de la UE en materia de política migratoria y entre las promesas con las que llegó al poder el año pasado figura que no permitirá un nuevo flujo de migrantes y refugiados.

"Hay algunos puntos que vemos de manera crítica y donde tememos una amenaza a nuestra soberanía nacional", dijo Kurz poco antes de iniciarse una reunión del gobierno, integrado por su Partido Popular (ÖVP) y el ultranacionalista Partido Liberal (FPÖ) del vicecanciller, Heinz-Christian Strache.

Strache resaltó que "algunos contenidos del acuerdo son completamente contrarios" a las posiciones del FPÖ y del acuerdo de coalición del Gobierno, surgido de las elecciones de octubre de 2017 tras una campaña xenófoba centrada en la lucha contra la inmigración.

"La migración no es ni puede ser un derecho humano. No puede darse el caso de que no haya diferenciación entre los flujos migratorios legales e ilegales", subrayó.

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular fue negociado durante dos años por los 193 miembros de la ONU a excepción de Washington y fue sellado este pasado julio.

En él se acordaron hasta 23 objetivos destinados a hacer la migración más segura como evitar la separación de familias, combatir la trata de personas, reconocer el derecho de los migrantes irregulares a acceder a los sistemas de salud y educación de su país de acogida y usar la detención siempre como última opción.