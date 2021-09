Australiano 'un poco adolorido' después de que una mano quedó atrapada en las mandíbulas de un cocodrilo

Dearly, de 60 años, habló el miércoles sobre su encuentro con un joven cocodrilo de 2,2 metros (7 pies).

"Me siento bien. Me duele un poco el brazo, por supuesto, pero sí, lo sobreviví ", dijo a la televisión Nine Network.

Dearly tenía su mano derecha y su antebrazo enyesados, pero no detalló sus heridas. Se había sometido a una cirugía para reparar un tendón cortado en su mano, informó Northern Territory News.

Dearly dijo que les dijo a los 18 turistas en su crucero el lunes que mantuvieran sus cuerpos enteros dentro del bote en todo momento por seguridad.

Luego hizo lo contrario cuando decidió recuperar un palo que había estado usando para alimentar con carne a las aves de rapiña y que se había caído por la borda.

Estaba a punto de agarrar el poste y "inmediatamente algo se abalanzó sobre mí", dijo Dearly.

El cocodrilo permaneció sujeto a su brazo mientras él retrocedía.

"Levanté un cocodrilo y dije: 'Dios mío, ¿qué tengo aquí?' Y yo pienso: '¿Qué vamos a hacer al respecto? Está colgando de mi brazo '", dijo Dearly.

Dearly dijo que esperaba que el cocodrilo no torciera su cuerpo, lo que podría haber causado heridas desgarrantes más graves y potencialmente arrastrarlo por la borda.

"Si hubiera dado un giro, me habría causado un poco de dolor", dijo Dearly.

"Fue por otro bocado y de hecho soltó su agarre y yo simplemente saqué mi brazo tan pronto como lo soltó. Así que tuve mucha suerte de que volviera a caer al agua ", agregó.

Se llamó a una ambulancia al lugar, pero Dearly ya se había ido en un automóvil para hacer el viaje de una hora hasta el hospital más cercano en Palmerston, cerca de Darwin.

"Si hubiera sido uno de nuestros cocodrilos más grandes, tenemos a Brutus y al Dominator río arriba, animales enormes", dijo Dearly, refiriéndose a los cocodrilos del río Adelaide que miden, respectivamente, 5,5 metros (18 pies) y 6 metros (20 un pie de largo.