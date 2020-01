Australia: Incendios provocan evacuaciones en costa sureste

Los residentes en el trayecto de los incendios forestales que arden en el sureste de Australia fueron llamados a evacuar la zona el jueves en caso de que no pretendan defender sus hogares, debido a que los pronósticos de calor y viento podrían incrementar los riesgos durante los próximos dos días.

Los vientos procedentes del noroeste posiblemente aviven nuevamente las llamas en dirección de la costa, dijo el Servicio de Incendios Rurales en el estado de Nueva Gales del Sur durante encuentros comunitarios al sur de Sydney, en las localidades costeras de Nowra, Narooma y Batemans Bay.

Los vacacionistas se han retirado a las playas y mar adentro en las últimas semanas conforme los devastadores incendios y el asfixiante humo asedian las comunidades turísticas, quemando dunas de arena en algunas partes.

En el vecino estado de Victoria, poblaciones amenazadas por el fuego fueron exhortadas a obedecer de inmediato las alertas de evacuación.

"No podemos garantizar su seguridad y no queremos colocar a los servicios de emergencia, ya sean voluntarios o pagados, en zonas de riesgo sólo porque las personas no siguieron los consejos que se les dieron", dijo el premier de Victoria, Daniel Andrews.

La crisis sin precedentes en el sureste australiano ha cobrado al menos 26 vidas desde septiembre, destruido más de 2.000 viviendas y nublado grandes metrópolis debido al humo, y ha causado que muchos australianos se enfoquen en la manera en que el país se adapta al cambio climático. El primer ministro Scott Morrison ha sido fuertemente criticado dentro y fuera del país por restar importancia a la necesidad de que su gobierno atienda el cambio climático que, según los expertos, ha sido un factor en los incendios.

El año pasado fue el más caliente y árido del que se tenga registro en Australia. El director de monitoreo climático en la Oficina de Meteorología, Karl Braganza, dijo que se preveía un incremento en las lluvias a nivel nacional, aunque no lo suficiente para apagar los incendios.