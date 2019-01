Austin: música y murciélagos en la capital de Texas

Austin, Texas.- Texas no es para viajeros primerizos. Pocos turistas pasarán por el Estado sureño en su primera, ni siquiera segunda, visita al país norteamericano. Aquí hay zonas desérticas, cowboys y cowgirls, y las localidades están separadas por largas distancias. Austin se define a sí misma como la capital de la música en vivo, es uno de los polos universitarios más importantes de Estados Unidos gracias a la University of Texas at Austin y aún conserva el Keep Austin Weird (mantén Austin raro) como lema. Acoge además dos de los festivales de música más reconocidos del continente americano, el Austin City Limits, en octubre, y el South by Southwest, que se celebra cada marzo, y es uno de los mejores lugares para comer comida mexicana fuera de México. Este peculiar ambiente, sumado a alquileres más bajos que en otras grandes ciudades estadounidenses, atrae anualmente a cientos de jóvenes de otras partes del país que deciden mudarse a una comunidad diversa y creativa como es la capital de Texas. Y es, sin duda, una ciudad que vale la pena descubrir como viajero.

8.00 Huevos Benedict

South Congress, barrio al sur del centro (downtown), es el mejor lugar para empezar el recorrido. Aquí se encuentran algunas de las mejores cafeterías, como Jo´s Coffee (1) (1300 S Congress Ave), que ofrece desayunos americanos y también tacos durante todo el día (y además tiene en una de sus paredes el icónico grafiti de I love you so much). Mañana (2) (1603 S Congress Ave) es una de las mejores panaderías de la zona, con un bonito patio y está decorado con azulejos a la mexicana. Bouldin Creek Cafe (3) (1900 S 1st St) es un clásico que ofrece versiones vegetarianas y veganas de desayunos tan apetecibles como los huevos Benedict. Para los que prefieran una opción más exótica, Elizabeth Street Cafe (4) (1501 S 1st St) es la respuesta, por su fusión de cocina vietnamita con pastelería francesa.

10.00 Paseo y chapuzón en el parque

Además de ser una ciudad relativamente caminable para los estándares norteamericanos, Austin presume de tener hectáreas verdes para poder pasear, correr, ir en bici, hacer pícnics, asistir a conciertos gratuitos o practicar actividades acuáticas. En unos 15 minutos en coche o taxi se llega desde South Congress al Zilker Metropolitan Park (5), un enorme espacio verde con vistas a los rascacielos del centro en el que destaca Barton Springs Pool (6), una piscina natural en un brazo del río Colorado, que cruza la ciudad. De marzo a octubre esta piscina se convierte en uno de los lugares preferidos por locales y visitantes para disfrutar de su agua clara (aunque fría).

13.00 Carne o platos vegetarianos

Austin es sinónimo de barbacoa, brisket (un corte de carne de ternera) y salchichas. Hay que ir hasta el este para conocer el templo de la carne por excelencia: Franklin Barbecue (7) (900 E 11th St). La cola de espera puede ser infinita, por lo que mucha gente recomienda llegar lo más temprano que se pueda (y abren a las once de la mañana). A veces se agota el producto pronto, pero la espera satisfará a los pacientes. Para aquellos que busquen descubrir algo menos típico, East Austin es también conocido por tener restaurantes con buena comida mexicana fuera del país norteamericano. Un ejemplo es la del restaurante Cenote (8) (1010 E César Chávez St), con un bonito patio, cuya carta combina los tacos con sándwiches vegetarianos y platos hechos con ingredientes totalmente orgánicos. Veracruz All Natural (9) (1704 E César Chávez St) es otra opción mexicana más informal, con un food truck que ofrece, además de tacos, quesadillas, tortas y aguas frescas de diferentes sabores.

17.00 Atardecer entre aleteos

El puente Ann W. Richards Congress Avenue, que separa South Congress del downtown, regala una de las mejores vistas de Austin, con el río Colorado y el skyline al fondo. Es toda una experiencia sobre todo durante los meses de verano, cuando más de un millón y medio de murciélagos lo sobrevuelan al atardecer, convirtiéndose en uno de los espectáculos que atrae a más turistas a la ciudad durante el periodo estival. En el resto del año, simplemente es un disfrute atravesarlo.

18.00 Aquí todo es más grande

Caminando unos 10 minutos desde el puente, en el lado del downtown, se llega a la 6th Street (también conocida como Dirty Sixth Street), epicentro del panorama musical de Austin. Si queda hueco para merendar, en Voodoo Doughnut (10) ofrecen una variedad de dónuts como en pocos sitios y hay música en vivo de fondo. Después, un corto paseo hasta el Capitolio de Texas (11) (sede del Gobierno del Estado), un edificio neorrenacentista de 1888 donde reafirmar el dicho de que en este Estado todo es más grande. La 6th es un despliegue de bares con música en directo, tiendas de botas vaqueras y restaurantes, y el mejor sitio para empaparse de la esencia de la ciudad. Easy Tiger (12) (709 E 6th St) es la parada donde comenzar la noche en su jardín, con una amplia selección de cervezas artesanales, pretzels preparados de múltiples formas y salchichas caseras.

20.00 El barrio más musical

East Austin es el barrio emergente y más diverso, y el lugar en el que descubrir la vida nocturna alternativa de la ciudad. The White Horse (13) (500 Comal St) es su mejor embajador: un espacio dedicado a la música en directo cada noche, con billares y un patio para disfrutar del privilegiado clima de la capital texana (la temperatura máxima promedio en invierno es de 16 grados). De corte similar, con patio y música en directo, destacan King Bee Lounge (14) (1906 E 12th St) y Rio Rita (15) (1203 Chicon St), donde las noches acaban en torno a las dos de la madrugada. Para los que quieran llegar rápido al alojamiento, Heywood (16), hotel boutique en una casa típica, puede ser una buena opción. Para presupuestos más ajustados, Native (17) combina lo mejor de un hostal con eventos que van desde charlas de emprendedores hasta clases de música o baile.