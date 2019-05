Austeridad debe tener límites en salud: PRI y PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- Los coordinadores parlamentarios de las dos principales fuerzas de oposición en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks del Partido Acción Nacional (PAN) y René Juárez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconocer los recortes y las retenciones en materia de salud, pero alertaron que la austeridad debe tener un límite para no afectar la atención de las personas.

En entrevista, René Juárez Cisneros señaló que un país enfermo no tiene futuro y agregó que si no se es capaz de reconocer que en el sector salud hay un problema, que se está viendo y palpando, ya no se podrá reconocer nada.

"Porque la austeridad, como lo dijimos desde un principio, tiene que tener un límite, y el límite es cuando pones en riesgo el cumplimiento irrestricto que tiene el Estado mexicano de cumplir con sus responsabilidades sociales, como es el derecho a la salud, que es el caso que hoy nos ocupa", dijo René Juárez.

El priista explicó que más vale que se atienda este tema, porque "no se puede jugar con la vida, la salud de las y los mexicanos. Hay un problema, sí lo hay. Entonces se tiene que atender. Ahora bien, si hubo desvíos, si hubo malos manejos, si hubo gente que se aprovechó de un cargo para robarse el dinero, que le apliquen la ley. Pero ya dejemos de argumentar siempre el tema de la corrupción para justificar ineficacias".

Explicó que hay dos realidades: una la que viven los millones de mexicanos a diario en su vida cotidiana y otra "terca realidad" en las mañanas en Palacio Nacional, cuando el presidente de la República da sus conferencias de prensa matutinas.

Denotó un problema de coordinación interinstitucional que la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador tiene que resolver, "lo dije también el día primero de diciembre, cuando se gobierna se decide y cuando se decide se enfrentan las consecuencias de decidir. Que decidan y resuelvan. El tiempo está transcurriendo, y una vez que pasen los meses, ya no habrá a quién echarle la culpa".

Por su parte el líder del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks calificó de "muy alarmante" que el Presidente de la República no este informado sobre la crisis en el sector salud, y le exigió visitar los hospitales para que se dé cuenta de la realidad y de que no hay medicinas, ni lo necesario para su operación porque la actual crisis es irresponsable.

Porque, dijo, no es negándolo como se van a resolver este problema y coincidió en que si hay corrupción se debe atacar pero la salud tiene que ser de calidad y hoy con esta crisis se está enfrentando en un riesgo mayor.

"El Presidente cuando no tiene argumentos, generalmente dice que se está atacando la corrupción, son dos cosas diferentes. Si hay corrupción, hay que corregirla, pero el tema de la salud tiene que tener calidad, calidez y cobertura y hoy estamos frente a un riesgo mayor y se ve por todo el espacio nacional", agregó.

Enlistó las prioridades que tienen las familias mexicanas: la salud, su educación, su empleo, su seguridad y su vida de convivencia inmediata. "Esos son los aspectos que se tienen que atender, ya sea por el gobierno, municipal, estatal o federal y necesitamos hablar con la verdad y no es negándola y asumiendo cortinas de humo como se van a resolver".

"Es irresponsable porque la palabra responsabilidad, viene a dar respuesta a las cosas y no está dando respuesta con calidad, con calidez y con la cobertura que merece la población", sentenció el panista guanajuatense.