Ausentismo en escuelas por frío

Valle Hermoso, Tam.- El ligero descenso de las temperaturas ayer con la entrada del frente frío número 11 a esta región, ocasionó un marcado ausentismo en las principales escuelas de la localidad.

En salones de clases de escuelas como la "Lic. Antonio Caso" y la "5 de Febrero", hubo una presencia de hasta 6 alumnos en un salón, equivalente hasta un 60 por ciento de las faltas.

Ninguna autoridad educativa dio a conocer con exactitud el número de faltas o el promedio en base a porcentaje, sin embargo, fueron mismos padres de familia, los que daban a conocer que a causa del ligero frío que se sintió con temperaturas de 13 grados centígrados, los alumnos no acudieron a las escuelas.

"El problema no fue tanto el frío, lo que pasa es que en la hora de entrada de los niños estaba lloviendo ligeramente y muchos padres prefirieron no mandar a sus hijos a la escuela, para no exponerlos", dijo Brenda Perales, madre de familia de dos estudiantes de primaria.

La situación podría repetirse el próximo lunes y martes, pues se espera otro frente frío pero con un descenso muy marcado de hasta cuatro grados centígrados, según lo ha dado a conocer el mismo departamento de Protección Civil de la ciudad, por lo que incluso, se podrían suspender las clases en caso de ser necesario.