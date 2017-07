Aureoles: criminales están desesperados

Morelia, Mich.

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, atribuyó la ejecución del director de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia, Rogelio Arredondo, a la desesperación de grupos criminales.



"Lo que nos refleja es que los grupos delincuenciales andan desesperados y reaccionando de manera violenta y agresiva, no porque se esté descomponiendo la seguridad o aumenten los niveles de violencia, sino porque les pegamos donde más les duele", dijo a medios de comunicación.

"Eso es claro y reflejo de la tarea de los cuerpos de seguridad".

Advirtió que su Adminis-tración continuará la lucha contra la delincuencia.

"Vamos a honrar a la memoria de quienes han ofrendado la vida por Michoacán. No nos vamos a detener, sería como decir que pararemos para que no se molesten, pero no, donde estén, iremos por ellos", sentenció.

"Se va a recuperar el Estado de Derecho, acabar con la impunidad y los cotos de poder de las células delincuenciales que afectan actividades".

Arredondo fue acribillado por un grupo armado cuando llegaba a su domicilio en la zona residencial de Altozano, en Morelia.

MATAN A MANDO DE LA PGJ

El Director de Investigación y Análisis en Morelia de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, Rogelio Arredondo, fue ejecutado antenoche cerca de su domicilio, en la zona residencial de Altozano.

El hecho, perpetrado en la capital de la entidad, informaron fuentes locales, ocurrió alrededor de las 23:30 horas en las inmediaciones del centro comercial de la zona.

Un comando interceptó al mando, quien falleció cuando era trasladado a un hospital.

En el ataque también resultaron heridos dos de sus escoltas, mismos que permanecen en un nosocomio y de quienes no se ha informado sobre su estado de salud.

Arredondo era uno de los hombres más allegados al Procurador de Michoacán, José Martín Godoy, quien había mantenido en su equipo de trabajo al ahora occiso desde que fue subprocurador regional de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.