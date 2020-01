Aunque prohibidos, siguen carretoneros

Aunque desde el pasado 1 de octubre del año pasado quedó prohibida la recolección de basura utilizando animales, todavía es común ver carretones jalados por burros o caballos en diversas partes de la ciudad.

Quienes se dedican a esta labor argumentan no tener recurso para cambiar a la tracción motriz, por lo que siguen con los hábitos de cobrar entre 30 a 50 pesos a las personas que desean el servicio. "Andamos con miedo de que las autoridades nos detengan y nos decomisen el carretón pero no tenemos otra opción, es lo único que sabemos hacer, yo en mi caso no tuve escuela, no se leer ni escribir, las oportunidades son pocas", mencionó Jose Luis García.