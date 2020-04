¡Aún tiene coronavirus!

Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis arrojó nuevamente positivo por coronavirus luego de realizarse la segunda prueba de detección, por lo que se mantiene en cuarentena a la espera que mejore su estado de salud.

El directivo detalló que por ahora solo tiene malestar general, como el único síntoma. El pasado 17 de marzo, Atlético San Luis anunció que su presidente estaba contagiado por Covid-19 tras dar positivo en la primera prueba.

"Ahora ya sólo tengo malestar general, gracias a Dios no tengo fiebre, no tengo gripe. Mi estado es que sigo positivo, después de que me hicieron la segunda prueba el miércoles, ya el jueves me dieron el resultado y todavía sigo siendo positivo.

"Fueron dos semanas muy complicadas, en lo mío personal y tenía miedo de que algún jugador estuviera contagiado porque detrás está su familia, en lo personal era lo que más me preocupaba", dijo Marrero en videollamada.

Por otro lado, el directivo explicó que él y el resto de los dueños de los clubes de la Liga BBVA MX manejan tres fechas para el posible retorno del futbol en la Primera División.

"En principio propusieron tres fechas tentativas que era mediados de mayo, finales de mayo y junio, pero dependerá de cómo evolucione todo. Este mes es importante porque veremos cuando se llega al pico. Antes de que se reanude el torneo vamos a tener dos semanas para una mini pretemporada", sentenció.