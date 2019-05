Aún sin reclutamiento para Guardia Nacional

No nos ha llegado nada sobre la Guardia Nacional, ni para llevar a cabo reclutamiento ni que se va a llevar a cabo aquí la Guardia Nacional; yo estoy en espera de órdenes . Enrique Rangel Carvajal, comandante del 77 Batallón de Infantería

Cd. Victoria, Tam.- La Octava Zona Militar aún no ha girado instrucciones a la comandancia del 77 Batallón de Infantería de Victoria para iniciar el reclutamiento de la Guardia Nacional, aclaró el comandante de ese destacamento, el coronel de Infantería Enrique Rangel Carvajal; en cambio indicó que continúa la labor permanente de reclutamiento de personal militar para ese cuartel.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó en días recientes una convocatoria nacional para el reclutamiento de personal masculino y femenino para integrarse a la Policía Militar, pero "hasta el momento no me ha llegado nada y no estamos realizando ningún tipo de actividad" al respecto.

Dicho documento detalla que el reclutamiento se hará a través del 77 Batallón de Infantería ubicado en esta localidad, y que los nuevos elementos castrenses causarán alta en Apodaca, Nuevo León.

"Es la Policía Militar la que está llevando a cabo el reclutamiento, yo llevo mi batallón; tenía cinco vacantes y no tengo problemas para el reclutamiento, son puros tamaulipecos de bien los que se dan de alta".

El 77 Batallón cuenta con 525 elementos destinados para esta demarcación, los cuales, además de realizar las tareas cotidianas de la vida castrense participan en labores de Seguridad Pública en apoyo de las autoridades locales.

En este sentido el coronel Rangel Carvajal recordó que en las últimas semanas ha habido una disminución en cuanto a homicidios dolosos relacionados con hechos violentos.

Finalmente, reiteró que se encuentra en espera de recibir indicaciones en torno al proceso de reclutamiento para la conformación de la Guardia Nacional, lo cual será anunciado en su momento para que cualquier interesado acuda a esas instalaciones militares a presentar su documentación.