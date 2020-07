Aún sin identificar a víctima de Covid

Río Grande City, Tx.

En un dilema se encuentran autoridades del condado Starr, luego de la muerte de una inmigrante ilegal, por COVID-19, la cual no cuenta con identificación alguna, no se le puede practicar una autopsia y tampoco pueden enterrarla en la fosa común, todo por disposiciones legales y por la emergencia de salud que prevalece en el país, por lo que han decidido conservar su cuerpo hasta que haya posibilidades de tomar acciones.

La semana pasada, agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a una mujer, inmigrante ilegal, en el área de La Grulla. Se encontraba muy mal y la llevaron al Hospital Memorial del Condado de Starr. Los médicos trataron de ayudar, pero ella no lo logró, necesitaba recibir asistencia respiratoria, desafortunadamente murió unas horas después de su ingreso al hospital.

"Realmente no sabíamos cómo manejarlo, porque esta es la primera vez que sucede", dijo el juez del condado Starr, Eloy Vera.

Nadie sabe quién es la mujer, no contaba con ninguna identificación, y una revisión de sus huellas digitales a través del sistema federal de datos no arrojó resultados.

La eliminación de los restos humanos no identificados se rige por los estatutos estatales, pero el proceso puede caer en contradicciones con el código de salud y seguridad del estado.

Un crematorio no puede aceptar restos humanos no identificados a menos que se emita una orden del tribunal de comisionados del condado o de un tribunal dentro de su jurisdicción.

Contradictorio

El Código de Procedimiento Penal de Texas establece que "una persona no puede incinerar o dirigir la cremación de restos no identificados". Sin embargo, el código de Salud y Seguridad Humana de Texas permite la cremación de restos de personas no identificadas cuando lo autorice un tribunal del condado.

Autoridades señalan que podrían intentar incinerar el cuerpo si recolectan muestras de ADN que podrían ayudar a identificar a la mujer después, pero hay otro obstáculo, en el hospital nadie está haciendo autopsias a víctimas de COVID; y, para obtener ADN, es necesario hacer una autopsia

Finalmente, el cuerpo de la mujer fue trasladado a un remolque refrigerado donde permanecerá hasta que se encuentre una solución para este nuevo problema.